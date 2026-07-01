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Economía

Banco Mundial: Ariel Yépez es designado como nuevo director de países andinos

Ariel Yépez liderará operaciones y estrategias del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Ariel Yepéz es el nuevo director para países andino del Banco Mundial.
Ariel Yepéz es el nuevo director para países andino del Banco Mundial. | Andina
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El Banco Mundial anunció el nombramiento de Ariel Yépez como nuevo director para la división de países andinos. El cargo lo asume desde este miércoles y tomará las riendas de las operaciones del organismo en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

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Yépez, economista con más de 25 años de experiencia internacional, ha contribuido a definir agendas de política económica, infraestructura, transición energética, reformas institucionales y desarrollo sostenible en varios países de la región.

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Asimismo, ha desempeñado cargos de alta dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Banco Mundial y el gobierno mexicano. Ariel Yépez sucede en estas funciones a Issam Abousleiman, quien lideró la gestión en la región andina entre 2023 y 2026.

Actualmente, el portafolio financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en las naciones andinas asciende aproximadamente a 9.300 millones de dólares.

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Las operaciones financieras y técnicas del Grupo Banco Mundial se concentran en fortalecer la infraestructura, ampliar la cobertura de servicios básicos y facilitar la inclusión financiera y social. Asimismo, estas iniciativas están destinadas a incrementar la productividad del sector privado y respaldar reformas institucionales.

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