Banco Mundial: Ariel Yépez es designado como nuevo director de países andinos
Ariel Yépez liderará operaciones y estrategias del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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El Banco Mundial anunció el nombramiento de Ariel Yépez como nuevo director para la división de países andinos. El cargo lo asume desde este miércoles y tomará las riendas de las operaciones del organismo en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Yépez, economista con más de 25 años de experiencia internacional, ha contribuido a definir agendas de política económica, infraestructura, transición energética, reformas institucionales y desarrollo sostenible en varios países de la región.
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Asimismo, ha desempeñado cargos de alta dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Banco Mundial y el gobierno mexicano. Ariel Yépez sucede en estas funciones a Issam Abousleiman, quien lideró la gestión en la región andina entre 2023 y 2026.
Actualmente, el portafolio financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en las naciones andinas asciende aproximadamente a 9.300 millones de dólares.
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Las operaciones financieras y técnicas del Grupo Banco Mundial se concentran en fortalecer la infraestructura, ampliar la cobertura de servicios básicos y facilitar la inclusión financiera y social. Asimismo, estas iniciativas están destinadas a incrementar la productividad del sector privado y respaldar reformas institucionales.