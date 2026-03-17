¿Conectarás tu smart TV al internet? Estas son las formas correctas para que no se cuelguen tus apps

Los televisores inteligentes son el centro del entretenimiento moderno en millones de hogares, pero su "inteligencia" depende de una conexión a internet robusta. Por eso mismo, contar con una conexión adecuada es crucial para disfrutar de streaming sin interrupciones y aprovechar al máximo sus servicios. ¿Cuál es la mejor opción para tu Smart TV? Toma nota.

Conexión cable Ethernet

Si tu router está cerca del televisor o tienes una instalación de cable de red, la conexión por Ethernet es la mejor alternativa. Los televisores actuales suelen incorporar un puerto Ethernet, aunque a menudo suele estar limitado a 100 Mbps. Esta velocidad es suficiente para la mayoría de usos, incluyendo streaming 4K y la reproducción de contenido desde servidores domésticos.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

Recomendación: Utiliza un cable Ethernet Cat 5e o superior.

Para televisores con puertos de 100 Mbps que buscan mayor velocidad, un adaptador de USB 2.0 o 3.0 a Ethernet puede superar los 300 Mbps. Sin embargo, verifica la compatibilidad con tu modelo de televisor.

Conexión inalámbrica (Wi-Fi)

Cuando el cableado no es una opción, Wi-Fi ofrece una alternativa que es casi igual de cómoda.

Wi-Fi en 5 GHz y 6 GHz

Si el televisor está cerca del router (hasta 10-15 metros), las bandas de 5 GHz (Wi-Fi 5) o 6 GHz (Wi-Fi 6E) ofrecen velocidades superiores a 100 Mbps, por lo que alcanza fácilmente entre 150 y 200 Mbps. La banda de 6 GHz, menos congestionada, proporciona mejor rendimiento y menor latencia. Considera que la estabilidad disminuye con la distancia o con muchos dispositivos conectados.