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¿Conectarás tu smart TV al internet? Estas son las formas correctas para que no se cuelguen tus apps

Si usas tu televisor inteligente para ver contenidos en línea, probablemente no sacas el mejor provecho a tu cobertura de internet. ¿Qué hacer? Te enseñamos.

Hay mecánicas simples de llevar a cabo. Foto: Composición / Gemini
Hay mecánicas simples de llevar a cabo. Foto: Composición / Gemini

Los televisores inteligentes son el centro del entretenimiento moderno en millones de hogares, pero su "inteligencia" depende de una conexión a internet robusta. Por eso mismo, contar con una conexión adecuada es crucial para disfrutar de streaming sin interrupciones y aprovechar al máximo sus servicios. ¿Cuál es la mejor opción para tu Smart TV? Toma nota.

Conexión cable Ethernet

Si tu router está cerca del televisor o tienes una instalación de cable de red, la conexión por Ethernet es la mejor alternativa. Los televisores actuales suelen incorporar un puerto Ethernet, aunque a menudo suele estar limitado a 100 Mbps. Esta velocidad es suficiente para la mayoría de usos, incluyendo streaming 4K y la reproducción de contenido desde servidores domésticos.

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  • Recomendación: Utiliza un cable Ethernet Cat 5e o superior.

Para televisores con puertos de 100 Mbps que buscan mayor velocidad, un adaptador de USB 2.0 o 3.0 a Ethernet puede superar los 300 Mbps. Sin embargo, verifica la compatibilidad con tu modelo de televisor.

Conexión inalámbrica (Wi-Fi)

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Cuando el cableado no es una opción, Wi-Fi ofrece una alternativa que es casi igual de cómoda.

  • Wi-Fi en 5 GHz y 6 GHz
    Si el televisor está cerca del router (hasta 10-15 metros), las bandas de 5 GHz (Wi-Fi 5) o 6 GHz (Wi-Fi 6E) ofrecen velocidades superiores a 100 Mbps, por lo que alcanza fácilmente entre 150 y 200 Mbps. La banda de 6 GHz, menos congestionada, proporciona mejor rendimiento y menor latencia. Considera que la estabilidad disminuye con la distancia o con muchos dispositivos conectados.

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  • Wi-Fi en 2,4 GHz
    Para televisores alejados del router, la banda de 2,4 GHz es la opción. Penetra mejor las paredes y tiene mayor cobertura. Sin embargo, su rendimiento real se ve afectado por interferencias de otras redes Wi-Fi, dispositivos Bluetooth y equipos cercanos.
  • Consideraciones: Susceptible a interferencias, lo que puede provocar cortes y velocidades por debajo de 100 Mbps, aumentando los tiempos de carga.
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