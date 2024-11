PCM designa nuevo presidente ejecutivo de Osiptel de manera temporal: Rafael Muente lo califica de "ilegal"

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Ferrer Anivar Rodríguez Rodríguez, como nuevo presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de manera temporal. La resolución suprema N° 230-2024-PCM, publicada este lunes 4 de noviembre en el diario dficial El Peruano. Rodríguez, ocupaba recientemente el cargo de Superintendente Adjunto de la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas (Sunat) por lo que, actualmente, asume esta nueva responsabilidad.

Tras la publicación, el expresidente del mencionado organismo, Rafael Muente Schwars, calificó esta decisión dada por la PCM de "ilegal", así lo dio a conocer mediante su cuenta oficial en X.

"Designar temporalmente al señor Ferrer Anivar Rodríguez Rodríguez, como Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se lee.

Rafael Muente expresidente de Osiptel califica de ilegal nuevo nombramiento

A través de su cuenta oficial de X, Rafael Muente Schwars, calificó esta designación como un asalto ilegal por parte del actual presidente de la PCM, Gustavo Adrianzén. "Sigilosamente… entre gallos y medianoche, en una edición que salió pasada las 12 a.m. de hoy lunes la PCM de Gustavo Adrianzén consuma el asalto ilegal al Osiptel nombrando a un presidente ejecutivo “temporal”, se deja leer en su publicación.

Asimismo, Muente Schwars, explicó que califica de "ilegal" esta nueva elección temporal, debido a que, según lo indica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los miembros de los consejos directivos se eligen mediante concurso público. "Digo “ilegal” no como una expresión vaga o coloquial. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que los miembros de los consejos directivos de los reguladores se eligen por concurso público. No a dedo."

Asimismo, Muente señaló, que en la Ley del Servicio Civil se establece que las presidencias de los reguladores son cargos sujetos a designación y remoción reguladas, no a dedo. Por lo que, existen normas que regulan los procesos de concursos públicos para acceder a dichos cargos.

"La Ley del Servicio Civil dispone que las presidencias de los reguladores son cargos sujetos a designación y remoción reguladas. No a dedo. Y hay normas que reglamentan los procesos de concursos públicos para acceder a la presidencia de los reguladores. Pero lo que dicen las leyes ya no interesa más en nuestro país. Solo advirtamos que los funcionarios públicos nos debemos a la Constitución y la ley. No a intereses privados o subalternos. Y habrá, tarde o temprano, responsabilidades que determinar.", sostuvo Muente Schwarz.