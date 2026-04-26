¿De verdad el BCR depende de una sola persona?, por Kurt Burneo

Un asunto poco discutido en nuestro país es el referido al hecho de que las posibilidades de producción hoy, considerando que una economía no solo depende de la dotación de mano de obra, capital y tecnología, sino también hay que agregar el estado de situación de las instituciones, constituidas por las reglas del juego, leyes, normas y costumbres vigentes en la sociedad, considerando las interacciones entre los agentes económicos.

¿Qué factores están implicados en el desarrollo institucional? i) Reglas del juego: define las instituciones como limitaciones humanas (formales e informales) que estructuran el intercambio político, social y económico. ii) Economía institucional: examina cómo las reglas de juego, como las leyes y regulaciones, determinan el desempeño económico y la distribución de la riqueza. iii) Instituciones inclusivas vs. extractivas: las instituciones inclusivas promueven la competencia, la innovación y la prosperidad, mientras que las extractivas concentran el poder y la riqueza en una élite, limitando el desarrollo. iv) Importancia institucional: la calidad de las instituciones determina el crecimiento a largo plazo; una mayor certidumbre reduce los costos de transacción.

Asociado a lo descrito, es posible plantear una tipología de las instituciones según su función:

Formales: entidades, constituciones, leyes y reglamentos de propiedad.

Informales: códigos de conducta, normas de comportamiento y tradiciones.

Algunos ejemplos de instituciones económicas formales son los bancos centrales, los sistemas tributarios, los organismos reguladores y las leyes de propiedad, entre otros. Veamos el caso del Banco Central.

Un elemento central para un imparcial y previsible actuar de una institución pública es la no personalización de la gestión; desafortunadamente, esto no sucede en el caso del Banco Central de Reserva, donde algunos argumentan —equivocadamente— que la buena performance cumplida por esta entidad responde solo a la gestión del presidente del Directorio, ignorándose que las decisiones de política monetaria —aspecto medular del quehacer institucional— se discuten y deciden en el Directorio conformado por siete miembros —incluido el presidente del Banco—, designados por el presidente de la República y ratificados por el Congreso por un periodo de cinco años.

Algún mérito debe reconocerse al staff técnico del banco y al Directorio también. ¿O se piensa que el curso institucional realmente debe depender de una sola persona?

Si de promover el desarrollo de instituciones se trata, la performance de las entidades debe corresponder al manejo que hace un colegiado en estas, sobre la base de objetivos predefinidos por alcanzar. En suma, personalizar la gestión institucional va a contracorriente del objetivo de contar con instituciones predecibles y sostenibles en el tiempo, asunto funcional a cualquier apuesta por el desarrollo y no solo por el crecimiento económico.