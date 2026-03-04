HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Osinergmin fiscaliza racionamiento de GNV y alerta de multas a grifos que abastezcan a taxis y autos particulares en plena emergencia

La institución reforzó los mecanismos de control con el fin de asegurar que el recurso energético disponible sea asignado a los sectores priorizados en el marco de la contingencia.

Osinergmin indicó que las acciones de control continuarán mientras persista la emergencia energética.
Osinergmin indicó que las acciones de control continuarán mientras persista la emergencia energética.

La emergencia provocada por la fuga de gas en el Cusco, ha generado que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) priorice a ciertos sectores para el abastecimiento del mencionado hidrocarburo, quedando fuera los vehículos de carga y las unidades livianas, como taxis, coaster o mototaxis. Ante este particular panorama, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) inició la supervisión del cumplimiento de estas disposiciones en diversas estaciones de servicio del Perú.

La entidad reguladora informó que desplegó inspectores en puntos de venta de Lima, Callao e Ica con el objetivo de verificar que el Gas Natural Vehicular (GNV) sea utilizado únicamente por el sector domiciliario y comercial. La medida busca evitar que el recurso, actualmente limitado por la contingencia, sea empleado por unidades que no forman parte del servicio masivo de movilidad.

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 04/03/26 | La República - LR+

Desde la institución se advirtió que los establecimientos que ignoren las restricciones podrían enfrentar sanciones. En esa línea, Osinergmin señaló: “A las estaciones de servicio que incumplan esta disposición se les aplicarán las medidas administrativas y sanciones correspondientes, conforme al marco legal vigente”. De esta forma, se pretende evitar que el abastecimiento destinado a estas áreas se vea afectado mientras continúan las labores para restablecer el transporte del recurso.

Comunicado Osinergmin. Foto: composición LR

Comunicado Osinergmin.

Conductores particulares deberán buscar combustibles alternativos

Debido a las restricciones vigentes para el abastecimiento de GNV en unidades privadas, la entidad nacional recomendó a los conductores utilizar otras fuentes de energía para sus vehículos. Para facilitar esta búsqueda, se sugirió emplear el aplicativo Facilito, herramienta que permite ubicar estaciones cercanas y revisar los precios de gasoholes y diésel.

Comunicado Osinergmin. Foto: composición LR

Comunicado Osinergmin.

Finalmente, Osinergmin indicó que las acciones de control continuarán mientras persista la emergencia energética. De manera paralela, se iniciaron procedimientos para determinar las causas de la falla en la infraestructura que transporta el gas desde Camisea y establecer las responsabilidades correspondientes.

