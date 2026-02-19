Caos en la frontera Perú-Chile: turistas desmayados y largas colas por demora en nuevo sistema de control biométrico

Turistas esperan bajo el sol por varias horas para realizar el nuevo control biométrico en frontera Perú-Chile. | Foto: composición LR/ Liz Ferrer

El inicio de la implementación del control biométrico en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) Santa Rosa, en Tacna, generó caos entre los turistas. El principal paso terrestre entre Chile y Perú se vio colapsado por largas colas y extensas congestiones vehiculares. Además, también hubo personas desmayadas.

El nuevo sistema fue puesto en marcha por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú desde el lunes 16 de febrero, como parte de los protocolos para controlar a las personas que ingresan y salen del país.

Nuevo control biométrico en frontera Perú-Chile colapsa y genera caos

La frontera Perú-Chile presenció demoras de más de cinco minutos por persona para realizar el examen biométrico. Las aglomeraciones continuaron el miércoles 18 de febrero en Tacna, con turistas que se vieron afectados por estar en largas filas y expuestos al calor, donde los adultos mayores sufrieron descompensaciones.

Viajeros reportaron que no se habilitaron zonas de sombra para la espera, puntos de hidratación ni suficientes funcionarios para agilizar los trámites y disminuir el flujo masivo de turistas.

Ante esta situación, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, encabezado por el alcalde Pascual Güisa Bravo, se reunió de emergencia para evaluar nuevas medidas. Durante la sesión, el jefe de Migraciones, Luis Ramos, señaló que el sistema solo podría suspenderse si se produce un colapso que genere largas colas; sin embargo, precisó que una suspensión temporal resulta inviable.

El alcalde de Tacna indicó que la aplicación del control biométrico durante este mes afecta el flujo de turistas, una actividad clave para la economía local, por lo que consideró necesaria su suspensión.

Según cifras de Migraciones, en enero se registraron 470.867 ingresos y salidas en el control fronterizo de Santa Rosa. En lo que va de febrero, la cifra alcanza las 307.000 personas.

¿Cómo funciona el nuevo control biométrico en la frontera Perú-Chile?

El control biométrico consiste en la toma de una fotografía del rostro, un inspector migratorio peruano realiza consultas sobre el motivo del viaje y toma las impresiones de las huellas dactilares. Este proceso incluye también a menores de edad a partir de los 7 años; sin embargo, quedan exentos los bebés.

Al concluir, los viajeros con pasaporte reciben el sello oficial con la fecha de entrada y el periodo de permanencia autorizado. Quienes ingresen con cédula de identidad reciben la Tarjeta Andina de Migración (TAM), donde se consigna el plazo máximo de su estadía en el país.

El jefe de la Jefatura Zonal Tacna de Migraciones, Luis Ramos Ruidias, informó que el control biométrico se aplica en todos los puestos de control migratorio a nivel nacional.

El sistema biométrico inició desde el 16 de febrero en frontera Perú-Chile. Foto: Migraciones

