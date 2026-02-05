HOYSuscripcion LR Focus

José Domingo Pérez responde tras amenazas de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Universidad del Pacífico presenta 15 propuestas de políticas públicas para el próximo gobierno

La iniciativa Agenda 2026 de la Universidad del Pacífico presenta 15 políticas públicas para el periodo 2026–2031, con énfasis en la apertura comercial, reformas electorales, fortalecimiento de capacidades, y otros temas para el desarrollo del país para que sean discutidas y adoptadas por las próximas autoridades.

Con Agenda 2026, la Universidad del Pacífico busca contribuir de manera concreta al debate público y electoral
Con Agenda 2026, la Universidad del Pacífico busca contribuir de manera concreta al debate público y electoral

La Universidad del Pacífico, a través de su iniciativa Agenda 2026: Políticas públicas para retomar el desarrollo, presentó 15 propuestas de políticas públicas para el periodo 2026 – 2031, orientadas a enfrentar los principales desafíos del Perú en materias de desarrollo económico, institucionalidad política, competitividad e inclusión productiva.

Estas buscan servir como insumo técnico para los planes de gobierno de las autoridades que participarán en el próximo proceso electoral. En este marco, se realizó el segundo evento de Agenda 2026, organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) en colaboración con su Escuela de Gestión Pública (EGP).

El encuentro reunió a autoridades, académicos, líderes de opinión, representantes del sector privado y ciudadanía interesada, y se consolidó como un espacio de diálogo informado sobre los retos y oportunidades que enfrenta el país en un contexto de creciente incertidumbre política y económica.

Durante el evento, Mercedes Aráoz, investigadora del CIUP, enfatizó que el actual entorno global exige ajustes en la estrategia económica y política para sostener la inserción internacional del país.

De acuerdo con su investigación, las principales economías están priorizando objetivos no económicos que generan distorsiones deliberadas en el comercio internacional y aumentan la incertidumbre para países como el Perú. "Para una economía pequeña y abierta como la peruana, preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la competitividad no es una opción, sino una condición para enfrentar shocks externos y mantener el crecimiento en un entorno global cada vez más incierto.

Estas medidas son clave para asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo en los próximos años”, señaló Aráoz.

Reforma institucional política

En el ámbito institucional, el investigador del CIUP y politólogo Javier Albán, advirtió que la fragmentación política seguirá creciendo si no se introducen reformas que corrijan los actuales incentivos del sistema electoral. De no hacerlo, señaló, el país seguirá enfrentando procesos electorales inciertos y gobiernos con baja legitimidad y limitada capacidad de acción.

Como alternativa, Albán sugiere reemplazar la regla de la segunda vuelta por un sistema de voto aprobatorio en una única ronda electoral. “Lo que se busca es reducir el riesgo de que el presidente electo sea ‘el mal menor’ y que resulte electo alguien con un rechazo muy alto. En vez de eso fomentar a los partidos a hacer campañas para convencer a una mayoría desde el inicio, no solo a un sector que los ayude a pasar a segunda vuelta. Con este sistema, el ganador siempre sería la opción más aprobada por más peruanos”, explicó.

Fortalecimiento de las Mipymes

Por su parte, Beatriz Rodríguez Satizábal, investigadora del CIUP, junto a Laura Milanés, presentaron el estudio “Acciones para el fortalecimiento de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas propiedad de, lideradas por o con alta participación de mujeres”, el cual analiza la participación femenina en las MIPYMES y explica que las desventajas económicas de las mujeres responden a factores multidimensionales que limitan su acceso a cargos de liderazgo y a sectores no tradicionales.

Con Agenda 2026, la Universidad del Pacífico busca contribuir de manera concreta al debate público y electoral, poniendo a disposición de la ciudadanía y futuras autoridades información rigurosa, accesible y basada en evidencia para la toma de decisiones de política pública.

Las 15 investigaciones realizadas en el marco de esta iniciativa se encuentran disponibles de manera gratuita en el portal agenda2026.up.edu.pe, como un aporte al diseño de políticas orientadas al desarrollo sostenible del país en los próximos cinco años. Agenda 2026 realizará un tercer evento donde se presentarán tres nuevas propuestas de política pública el próximo 24 de febrero en la Universidad del Pacífico.

