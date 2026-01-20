Bolsas mundiales caen por amenazas arancelarias de Donald Trump tras presión por Groenlandia

La amenaza de Trump de imponer aranceles a los países europeos se concreta en pérdidas para los principales índices bursátiles del mundo. | Getty Images

Los mercados bursátiles globales registraron una fuerte caída este martes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara sus amenazas de imponer nuevos aranceles a países de Europa como parte de su presión para que Groenlandia pase a estar bajo su dominio. Su discurso, cada vez más duro, reactivó los temores de una guerra comercial.

En Wall Street, las pérdidas se registraron a lo largo de la jornada. A la 1:05 p. m., el Dow Jones caía 674 puntos (-1,4%), el S&P 500, índice que sigue a las empresas más grandes de Estados Unidos, retrocedía 1,5%, lo que equivale a una pérdida de riqueza de US$750.000 millones, y el Nasdaq Composite se desplomaba 1,8%. En paralelo, el índice de volatilidad VIX, conocido como el "índice del miedo" se disparó 23% hasta 19,55 puntos, lo que implica el brusco aumento de la incertidumbre entre los inversionistas.

La sacudida en los mercados se originó el fin de semana, cuando Trump anunció la imposición de aranceles del 10% a productos importados desde países europeos como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, a partir de febrero, con un incremento previsto hasta 25% en junio si no se alcanza un acuerdo político para la compra de Groenlandia. El mandatario republicano incluso elevó el tono, amenazando incluso con aranceles de hasta 200% a vinos y champán franceses.

"Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás", afirmó Trump, en declaraciones que inquietaron a los mercados y generaron una reacción inmediata en los activos de riesgo.

Golpe a empresas europeas

En Europa, las bolsas también cerraron en rojo. Las acciones de grandes grupos de bebidas y lujo, altamente expuestos al mercado estadounidense, registraron fuertes caídas. Empresas como LVMH, Pernod Ricard y Rémy Cointreau se vieron presionadas por los mayores aranceles que encarecerían sus productos en Estados Unidos y reducirían sus márgenes de ganancia.

Analistas de Citi y Goldman Sachs coinciden en que la Comisión Europea ya evalúa una respuesta, pero será progresiva para evitar una escalada. Entre las opciones figura la suspensión del acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en 2025, aún pendiente de ratificación, que contemplaba la eliminación de tarifas a productos industriales estadounidenses y un mayor acceso a mercados agrícolas. Su congelamiento permitiría al bloque europeo preservar alrededor de US$5.000 millones en ingresos arancelarios.

Trump anunció impulso un arancel del 10% a partir del 1 de febrero sobre los productos de países europeos que se han unido para apoyar a Groenlandia ante las amenazas de Estados Unidos de apoderarse del territorio de Dinamarca.

Otra alternativa es la imposición de aranceles de represalia. Según Goldman Sachs, la Unión Europea ya tiene identificadas importaciones estadounidenses por unos 93.000 millones de euros que podrían ser sujeto de mayores gravámenes, incluyendo productos agrícolas, aeronaves y vehículos.

Más allá del comercio, algunos analistas advierten que el conflicto podría escalar hacia el ámbito financiero. George Saravelos, jefe global de investigación cambiaria de Deutsche Bank, recordó que Europa es el mayor acreedor externo de Estados Unidos, con cerca de US$8 billones invertidos en bonos y acciones. Cualquier señal de "instrumentalización del capital" tendría un impacto potencialmente más disruptivo que los propios aranceles.

Caídas en Asia y refugio en el oro

La aversión al riesgo también se trasladó a Asia. El Nikkei japonés cayó 1,11%, mientras que los mercados de China, Corea del Sur y Hong Kong cerraron con pérdidas. El nerviosismo se vio reforzado por el alza histórica en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, tras el anuncio de elecciones anticipadas.

En este contexto, los inversionistas buscaron refugio en activos considerados seguros. El oro alcanzó un nuevo máximo histórico al superar por primera vez los US$4.700 la onza, mientras que el dólar se debilitó frente a otras divisas y el euro se fortaleció. Sin embargo, pese al tono confrontacional, algunos analistas llaman a la cautela.

"En episodios anteriores, tras jornadas de fuerte aversión al riesgo, la administración Trump suele dar marcha atrás", señaló Wasif Latif, director de inversiones de Sarmaya Partners.

Dato:

-Nvidia, el mayor fabricante de chips de inteligencia artificial de alto nivel y que representa además el 7% de la capitalización de mercado total del S&P 500, encabezó las pérdidas más amplias del índice después de caer un 3%, seguida por Tesla (2,6%), Apple (bajó un 1,6%), Amazon (2%), Alphabet (1,7%), Microsoft (1,3%), Broadcom (3%), Meta (1,8%).