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Judicialidad

Magistradas de la Corte de La Libertad son homenajeadas en el Día Internacional de las Juezas

Félix Ramírez, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, subrayó el impacto positivo de la inclusión femenina en la magistratura para fortalecer un sistema judicial más equitativo y sensible.

Durante la ceremonia, se reconoció el trabajo de seis magistradas por su contribución a la innovación. Fuente: Difusión.
Durante la ceremonia, se reconoció el trabajo de seis magistradas por su contribución a la innovación. Fuente: Difusión.

Con una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, brindó un merecido homenaje a las magistradas de todas las instancias de Trujillo y provincias, en el marco del Día Internacional de las Juezas.

Este evento también contó con la participación del jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Félix Ramírez Sánchez, quien resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en la magistratura, no solo como un acto de equidad, sino también como un avance en el fortalecimiento de la justicia con un enfoque más humano, sensible y empático a favor de los usuarios.

En su discurso principal, la titular Cecilia León enfatizó que la participación de las magistradas representa un aporte a la construcción de un sistema más equitativo y que transforma la manera en que se administra la justicia.

Haber alcanzado ser juezas corona nuestros aportes a la jurisprudencia y refuta todos los estereotipos y falacias sobre la capacidad de las mujeres para administrar justicia tanto a nivel nacional como internacional… Ahora una jueza contribuye a una perspectiva que reconoce las barreras estructurales la interseccionalidad y las realidades silenciadas de los más vulnerables’, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, manifestó que el reconocimiento internacional de las magistradas refleja un cambio cultural que busca garantizar la igualdad de oportunidades en la justicia, y que esta igualdad es una agenda pendiente en diversas regiones del mundo que debe ser solucionada en beneficio de los ciudadanos.

Posteriormente, se realizó el reconocimiento institucional a seis magistradas, quienes han aportado a la justicia en las categorías de innovación y buenas prácticas, sensibilidad y acceso a la justicia, mejor sentencia con enfoque de género y lenguaje inclusivo, mayor productividad y compromiso e identificación institucional.

Finalmente, el juez superior titular Javier Reyes Guerra realizó el brindis de honor en este día tan importante, reconociendo la labor que realizan las magistradas en favor de una justicia más equitativa, moderna y con mayor inclusión.

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