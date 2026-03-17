Educación en el debate electoral, por Misión Educación

Somos personas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la educación peruana que, con el firme apoyo de La República,...
*Colaboran Ernesto Cavassa (Fe y Alegría), Marilú Martens (CARE Perú), María Amelia Palacios (Foro Educativo)
Desde Misión Educación queremos contribuir con preguntas concretas a los candidatos sobre algunos desafíos que el país no puede seguir postergando. Adelantamos tres.
1. Educación Básica y formación docente. En el Perú, la política docente sigue postergada, la formación inicial sigue fragmentada, no existe una carrera de formadores y la capacitación en servicio resulta poco pertinente. Persisten déficits de docentes especializados en modalidades clave como la EIB, EBA y enfoques como el DUA. Además, varias reformas han quedado truncas o no lograron consolidarse. A ello se suma una brecha social grave: cerca de 9 millones de peruanos no han concluido la secundaria. De llegar al gobierno, ¿cómo elaborará e implementará su partido una política docente integral que aborde esta postergación y qué metas concretas se propone alcanzar?
2. Educación superior y desarrollo nacional. Hoy solo tres de cada diez jóvenes acceden a la educación superior. Cambios recientes en Beca 18 han reducido oportunidades para muchos jóvenes y persisten ofertas académicas poco conectadas con los empleos del futuro, avances insuficientes en el licenciamiento de institutos tecnológicos públicos y escaso impulso a la formación técnico-productiva. El país carece de un plan que articule la secundaria con la educación superior y ambas con una estrategia de desarrollo nacional. Frente a este panorama, ¿cómo enfrentará su partido esta situación y cómo articulará la secundaria con la educación superior, especialmente la técnico-productiva, para ampliar las oportunidades reales de los jóvenes?
3. Gobernanza educativa. Tenemos un Estado centralista, con altos niveles de corrupción y servicios públicos de baja calidad. Las instituciones educativas operan con financiamiento insuficiente, escaso apoyo técnico y administrativo y limitada autonomía pedagógica, necesaria para cerrar brechas de aprendizaje. ¿Qué estrategias implementará su partido para avanzar hacia una gobernanza educativa descentralizada, participativa, articulada entre niveles de gobierno y colaborativa entre organismos gubernamentales y organizaciones sociales?
¡Por un debate electoral que contribuya a fortalecer la democracia y el futuro de la educación en nuestro país!
Somos personas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la educación peruana que, con el firme apoyo de La República, nos hemos unido para compartir y debatir con la sociedad, el Estado y las agrupaciones políticas, de cara a las próximas elecciones y con sentido de urgencia, propuestas y acciones viables para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad para todos. En este espacio abierto y plural encontrarán, quincenalmente, diversas contribuciones desde temáticas, territorios y espacios educativos variados que tienen el propósito de incidir en las políticas públicas, en los programas de gobierno y en el debate electoral que definirá el futuro del país. Porque cuando la educación se convierte en prioridad de la sociedad y de quienes gobiernan, el futuro deja de ser promesa y se convierte en realidad.