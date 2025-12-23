HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Petroperú: S&P rebaja calificación crediticia de petrolera a 'B-' por menor probabilidad de apoyo del gobierno

Calificación de Petroperú pasó de 'B' a 'B-'. Según Standard & Poors, la capacidad del gobierno para implementar medidas correctivas en la petrolera es incierta en un "contexto de persistentes cambios políticos".

Según la agencia, se podrían reducir aún más las calificaciones de la compañía en los próximos meses. Foto: Petroperú
Según la agencia, se podrían reducir aún más las calificaciones de la compañía en los próximos meses. Foto: Petroperú

Petroperú sigue en el centro de la opinión pública y, esta vez, las noticias que llegan de afuera no son buenas. Recientemente, Standard & Poors Global Ratings (S&P) redujo la calificación de la empresa estatal de 'B' a 'B-' y la colocó en la lista de riesgo crediticio (Crediwatch), lo que significa que podría reducirla aún más en los próximos meses.

"Creemos que han aumentado las incertidumbres sobre la capacidad del gobierno de implementar medidas correctivas sostenibles para apoyar a la refinería y proveedora de combustibles propiedad del gobierno peruano, Petróleos del Perú SA (Petroperú), y ahora consideramos que la probabilidad de apoyo del gobierno es menor", indicaron.

Si bien desde la agencia internacional consideran que Petroperú se ha beneficiado del apoyo gubernamental en los últimos años, lo cierto es que la capacidad del Poder Ejecutivo para implementar medidas correctivas sostenibles en la petrolera es incierta en en medio de un contexto de continuos cambios políticos que afectan la gobernanza y que generan incertidumbre en el futuro de las políticas públicas.

Noticia en desarrollo..

