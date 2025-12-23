Petroperú: S&P rebaja calificación crediticia de petrolera a 'B-' por menor probabilidad de apoyo del gobierno
Calificación de Petroperú pasó de 'B' a 'B-'. Según Standard & Poors, la capacidad del gobierno para implementar medidas correctivas en la petrolera es incierta en un "contexto de persistentes cambios políticos".
- Petroperú sufre nuevos cambios: Elba Rojas se convirtió en la presidenta del directorio de la petrolera estatal
- Petroperú: empresa estatal niega que exista solicitud de procedimiento concursal por parte de UNNA Energía
Petroperú sigue en el centro de la opinión pública y, esta vez, las noticias que llegan de afuera no son buenas. Recientemente, Standard & Poors Global Ratings (S&P) redujo la calificación de la empresa estatal de 'B' a 'B-' y la colocó en la lista de riesgo crediticio (Crediwatch), lo que significa que podría reducirla aún más en los próximos meses.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Creemos que han aumentado las incertidumbres sobre la capacidad del gobierno de implementar medidas correctivas sostenibles para apoyar a la refinería y proveedora de combustibles propiedad del gobierno peruano, Petróleos del Perú SA (Petroperú), y ahora consideramos que la probabilidad de apoyo del gobierno es menor", indicaron.
TE RECOMENDAMOS
¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA
Si bien desde la agencia internacional consideran que Petroperú se ha beneficiado del apoyo gubernamental en los últimos años, lo cierto es que la capacidad del Poder Ejecutivo para implementar medidas correctivas sostenibles en la petrolera es incierta en en medio de un contexto de continuos cambios políticos que afectan la gobernanza y que generan incertidumbre en el futuro de las políticas públicas.
Noticia en desarrollo..