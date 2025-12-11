HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Tomás Gálvez asalta la Fiscalía y quiere desactivar grupos especiales | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Por qué la IA será más cara en 2026: falta de chips, centros de datos al límite y más riesgos

Los modelos de IA, como GPT-5 y Gemini 3, están mejorando velozmente. Sin embargo, los altos costos de infraestructura y la fragmentación regulatoria complican su implementación, limitando las ganancias de productividad.

Tensiones geopolíticas complican el acceso a tecnología de IA
Tensiones geopolíticas complican el acceso a tecnología de IA | Foto: generada con IA

La adopción y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) avanzan a un ritmo sin precedentes, pero el sector se encamina a 2026 con señales de tensión estructural, riesgos geopolíticos al alza y dudas sobre la sostenibilidad económica del actual ciclo de inversión. Así lo concluye el reporte Inteligencia artificial – Global: Perspectiva 2026: los riesgos aumentan en un panorama cambiante de IA, publicado por Moody’s Ratings y actualizado el 10 de diciembre de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el documento, los modelos de IA más avanzados continúan mejorando con rapidez —impulsados por innovaciones en Estados Unidos y un crecimiento acelerado del ecosistema de código abierto, especialmente en China—, mientras que las aplicaciones empresariales se multiplican. Sin embargo, esta expansión se da en un contexto donde los costos de infraestructura se disparan, la productividad no avanza al ritmo esperado y la fragmentación regulatoria eleva las barreras de cumplimiento para compañías de todos los sectores.

TE RECOMENDAMOS

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA
larepublica.pe

Un salto tecnológico marcado por intensa competencia

El informe subraya que las capacidades de la IA “están progresando rápidamente”, con avances significativos en modelos multimodales y con funciones agénticas, capaces de ejecutar tareas de manera autónoma.

Entre los hitos tecnológicos más relevantes de 2025 destacan:

  • GPT-5, lanzado en agosto por OpenAI, con mejoras en seguimiento de instrucciones, razonamiento contextual y ejecución adaptativa de tareas.
  • Claude 4 y Sonnet 4.5, de Anthropic, que refuerzan las capacidades de codificación.
  • Gemini 3, de Google DeepMind, reconocido por su destacada generación y comprensión de imágenes, con aplicaciones clave en diseño, multimedia y análisis científico.

Estos modelos exhiben mejoras en razonamiento multietapa, manejo de grandes volúmenes de datos, uso coordinado de herramientas externas y mayor precisión factual con menos alucinaciones.

Al mismo tiempo, los sistemas de código abierto están estrechando la brecha con los modelos propietarios. En particular:

  • Qwen 3, de Alibaba, lanzado en abril de 2025, muestra desempeño competitivo en razonamiento y planificación autónoma.
  • Las series ERNIE (Baidu) y Hunyuan (Tencent) avanzan con modelos multimodales adaptados a industrias como finanzas, servicios públicos y automatización industrial.
  • DeepSeek V3-2, presentado el 1 de diciembre, alcanza un rendimiento comparable al de Gemini 3 en algunas tareas.

Fuera de China, los modelos abiertos como Llama (Meta), Mixtral y Codestral (Mistral) amplían la innovación y permiten implementaciones más económicas.

Moody’s advierte que esta ola de competencia complica la monetización de los modelos propietarios estadounidenses y acelera la transición hacia soluciones empresariales integrales, como los asistentes basados en GPT-5.1, los copilotos impulsados por Claude o los agentes de Gemini.

larepublica.pe

Adopción creciente, pero beneficios desiguales

El informe indica que las empresas están pasando de la experimentación a la implementación operativa de la IA, especialmente en tareas orientadas al cliente, procesamiento documental y funciones analíticas complejas. Sin embargo, las mejoras de productividad siguen siendo limitadas y desiguales.

Los principales obstáculos incluyen:

  • Infraestructuras de TI tradicionales difíciles de modernizar.
  • Necesidad de rediseñar procesos empresariales completos para extraer valor real.
  • Costos de integración elevados, especialmente en sectores regulados.

Moody’s anticipa que la productividad crecerá de forma gradual, pero con fuerte dispersión entre sectores. En industrias de consumo, grandes multinacionales como Nestlé, PepsiCo, Unilever, Mars, Coca-Cola y Procter & Gamble ya integran IA en investigación y desarrollo, mantenimiento predictivo, optimización de rutas y previsión de demanda. En el sector financiero, las instituciones con mayor capacidad tecnológica logran reducir costos mediante automatización de procesos como cumplimiento o detección de fraude, mientras que los bancos pequeños enfrentan mayores barreras de adopción.

La agencia identifica cinco características que aumentan la vulnerabilidad a la disrupción:

  1. Escala media que limita acceso a datos y capital.
  2. Balances débiles que dificultan grandes inversiones en TI e infraestructura.
  3. Dependencia del trabajo cognitivo rutinario, altamente automatizable.
  4. Competencia intensificada por la aceleración del ciclo de innovación.
  5. Sistemas de TI fragmentados y mala gestión de datos.

A pesar de ello, algunas empresas empiezan a medir de manera más precisa la contribución de la IA en flujos de trabajo específicos, aunque aún no existe un marco estándar para evaluar su impacto integral.

La infraestructura se convierte en el mayor cuello de botella

El informe describe un panorama donde la infraestructura de IA enfrenta presiones extremas, convirtiéndose en un límite crítico para la expansión del sector.

Centros de datos de escala sin precedentes

Los hiperescaladores impulsan proyectos de 1 a 5 gigavatios (GW), semejantes a la capacidad de una planta nuclear, con costos totales de hasta US$50.000 millones por iniciativa. Los anuncios de nuevos centros de datos se aceleran en Estados Unidos, Medio Oriente, Europa y Asia.

A pesar de estas inversiones masivas:

  • La demanda de computación supera a la oferta, al menos hasta 2027-2028.
  • Los precios de alquiler de recursos informáticos premium han alcanzado niveles inéditos por la escasez de capacidad.
  • El acceso a potencia de cómputo depende cada vez más de pagos anticipados, primas de reserva o contratos plurianuales.

Escasez de chips y dominio de Nvidia

Las GPU de Nvidia continúan siendo el estándar para entrenar modelos avanzados. La oferta es insuficiente frente a la demanda, reforzando su poder de fijación de precios, incluso ante el surgimiento de alternativas como las TPU de Google o los chips de Huawei.

larepublica.pe

Restricciones energéticas y de red

Moody’s señala que los centros de datos de próxima generación enfrentan limitaciones severas:

  • En EE. UU., la IA podría representar 9% del consumo eléctrico total en 2030.
  • Las colas de interconexión en regiones clave como Virginia del Norte, Texas y California presentan demoras de varios años.
  • En China, la expansión avanza con mayor velocidad, mientras que en Medio Oriente los gobiernos canalizan energía hacia proyectos de IA mediante acuerdos respaldados por el Estado.

Estas diferencias obligan a operadores globales como Equinix y Digital Realty a decidir entre seguridad energética en Medio Oriente y estabilidad política y disponibilidad de chips en Occidente.

Riesgo de burbuja de inversión

El análisis alerta sobre una posible burbuja de IA: los gastos de capital crecen mucho más rápido que los ingresos provenientes de aplicaciones basadas en IA. Si esta brecha se sostiene durante 2026, las valuaciones del mercado podrían corregirse, debilitando la demanda de computación y los perfiles crediticios de las empresas.

Geopolítica, ciberseguridad y regulación fragmentada: riesgos en ascenso

Moody’s destaca que la fragmentación geopolítica está redefiniendo el acceso a chips, infraestructura computacional y datos.

EE.UU. y China profundizan la separación tecnológica

  • Los controles de exportación estadounidenses bloquean a China el acceso a chips avanzados.
  • China responde con inversiones aceleradas en autosuficiencia y mayores restricciones a exportaciones de insumos críticos.
  • Las multinacionales se ven obligadas a operar sistemas de IA separados para cumplir con normativas divergentes, encareciendo la operación global.

En paralelo, Medio Oriente y Europa impulsan nubes de IA soberanas para reducir dependencia de proveedores extranjeros.

Nuevos riesgos de ciberseguridad

La integración profunda de sistemas de IA introduce vulnerabilidades emergentes:

  • Prompt-injections.
  • Model poisoning.
  • Agent-hijacking.

Estos ataques amplían la superficie de riesgo y complican la detección y respuesta a incidentes, especialmente en arquitecturas multiagente. Varias aseguradoras están excluyendo riesgos de IA generativa de sus pólizas por temor a incidentes de alto impacto.

Riesgos de gobernanza y exposición regulatoria

El uso intensivo de IA en procesos críticos aumenta la posibilidad de errores derivados de desalineación o manipulación maliciosa. Los sectores más sensibles incluyen servicios financieros, salud y telecomunicaciones.

La divergencia regulatoria entre regiones se perfila como un costo creciente:

  • La Unión Europea avanza hacia la aplicación estricta de su Ley de IA, aunque con flexibilizaciones mediante “códigos de prácticas”.
  • Estados Unidos mantiene marcos voluntarios, pero la proliferación de regulaciones estatales crea un mosaico complejo.
  • China fortalece su régimen de licencias y supervisión estatal.

Las compañías globales deben operar modelos distintos según jurisdicción, lo que reduce eficiencia y aumenta los costos de cumplimiento.

Notas relacionadas
Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

LEER MÁS
Trump quiere impedir que los estados de EE. UU. regulen la inteligencia artificial, pese a negativa del Congreso

Trump quiere impedir que los estados de EE. UU. regulen la inteligencia artificial, pese a negativa del Congreso

LEER MÁS
Meta, matriz de Facebook, anuncia que su asistente de inteligencia artificial usará contenido de medios de comunicación

Meta, matriz de Facebook, anuncia que su asistente de inteligencia artificial usará contenido de medios de comunicación

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
SBS alerta de que 4 millones de afiliados ya no tienen saldo en sus AFP tras retiros masivos

SBS alerta de que 4 millones de afiliados ya no tienen saldo en sus AFP tras retiros masivos

LEER MÁS
Trabajadores del sector público recibirán un bono de S/100, según Ley de Presupuesto: requisitos y otros detalles

Trabajadores del sector público recibirán un bono de S/100, según Ley de Presupuesto: requisitos y otros detalles

LEER MÁS
Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

LEER MÁS
Fonavi 2025: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

Fonavi 2025: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025