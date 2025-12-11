HOYSuscripcion LR Focus

Perú y Brasil buscan desbloquear acuerdos y rutas para llevar más productos al Asia

El presidente de CAMBRAPER, Rafael Torres, instó a destrabar el Acuerdo de Profundización Económica ACE 58 para potenciar inversiones brasileñas y generar empleo en Perú, subrayando la necesidad de decisiones políticas firmes.

Desde Cambraper piden eliminar los cuellos de botella aduaneros y reglas claras para transporte transfronterizo
Desde Cambraper piden eliminar los cuellos de botella aduaneros y reglas claras para transporte transfronterizo | Foto: generada con IA

En un encuentro que reunió a representantes del más alto nivel del sector público y privado, Perú busca reforzar su posición como eje logístico y comercial de Sudamérica hacia Asia Pacífico. 

La Cámara de Comercio Brasil–Perú (CAMBRAPER) organizó un Encuentro de Alto Nivel, que congregó a ministros, viceministros, gobernadores regionales, congresistas, embajadores, gremios empresariales, cámaras binacionales, operadores logísticos y líderes del sector privado.

El evento constituyó un hito institucional que permitió avanzar en una agenda multisectorial, técnica y de largo plazo, orientada a la integración comercial y logística entre Perú y Brasil.

Estudio técnico Perú-Brasil 

Uno de los momentos centrales fue la presentación del “Estudio de Demanda IIRSAs – Integración Perú–Brasil: Diagnóstico, Proyecciones y Resultados”, elaborado por Infraplan Consultoría de Brasil. El equipo técnico destacó varios hallazgos clave:

  • Proyecciones de comercio e inversión: el estudio indica un crecimiento sostenido de los intercambios entre Perú, Brasil y Asia, con oportunidades significativas para sectores estratégicos como minería, agroindustria, manufactura y logística.
  • Comparativos de costos logísticos: se evaluaron distintas rutas de transporte, destacando ventajas económicas de los corredores IIRSA Norte y Sur frente a rutas alternativas.
  • Identificación del mercado accesible: se estimó el volumen de comercio potencial que podría canalizarse a través de los corredores IIRSA, evidenciando oportunidades de integración regional.
  • Inversiones prioritarias: se detallaron proyectos estratégicos para mejorar la infraestructura portuaria, transporte fluvial y terrestre, así como la facilitación de procesos aduaneros y fronterizos.

El estudio concluye que Perú tiene un enorme potencial para consolidarse como articulador regional, siempre que se implementen mejoras en infraestructura logística, regulaciones fronterizas, transporte transfronterizo y seguridad jurídica para la inversión.

Articulación público–privada entre Perú y Brasil

Como parte del Encuentro, CAMBRAPER incorporó un Micro Abierto, un espacio de diálogo directo entre autoridades, empresarios y técnicos. Durante esta sesión se discutieron cuatro ejes críticos:

  1. Voluntad política para la integración real: se subrayó la necesidad de decisiones firmes que permitan avanzar con acuerdos estratégicos como el ACE 58.
  2. Priorización de proyectos logísticos y de facilitación del comercio: se identificaron rutas, puertos y corredores prioritarios para aumentar la eficiencia y reducir costos.
  3. Rol del sector privado: se enfatizó la importancia de la participación empresarial en la implementación y financiamiento de proyectos estratégicos.
  4. Cooperación bioceánica: se analizó la necesidad de integrar puertos y corredores que conecten Perú y Brasil con Asia, maximizando la competitividad regional.

Destrabar el Acuerdo de Profundización Económica ACE 58

En entrevista con La República, el presidente de CAMBRAPER, Rafael Torres Morales, enfatizó que uno de los principales obstáculos para consolidar la relación comercial es el destrabe del ACE 58, firmado entre Perú y Brasil en 2016 pero paralizado en Perú durante casi una década.

Torres Morales explicó que el ACE 58 complementa el AC58, acuerdo previo entre Perú y Mercosur que eliminaba aranceles. “Mientras el AC58 permitió la reducción de pagos por importación, el ACE 58 va más allá: promueve inversión, seguridad jurídica, comercio de servicios y contratación pública entre estados”, detalló.

El estancamiento del acuerdo se produjo por razones políticas en el Perú durante la administración anterior, pese a que Brasil ratificó el acuerdo a nivel legislativo. Según Torres Morales, esta paralización genera una percepción de falta de voluntad política, lo que podría afectar la llegada de inversiones brasileñas que, de concretarse, podrían generar miles de millones de dólares en inversión y miles de puestos de trabajo.

“El problema no es la inversión brasileña, sino personas específicas. La inversión como tal es positiva, genera empleo y oportunidades para toda nuestra gente. No podemos desaprovechar esta oportunidad”, recalcó.

Hidrovías y trenes: soluciones estratégicas de conectividad

El presidente de CAMBRAPER también abordó los proyectos de conectividad que podrían mejorar el comercio bilateral:

  • Hidrovía norte: conectaría Yurimaguas con la zona fronteriza y permitiría operar los 12 meses del año, beneficiando el transporte de productos hacia los puertos de para su salida a Asia. Torres Morales destacó que este proyecto podría implementarse en un año y generar un flujo comercial constante, impulsando empleo en la región norte del país.
  • Tren bioceánico: aunque técnicamente viable, es un proyecto de largo plazo, costoso y dependiente de un flujo comercial muy alto para ser económicamente sostenible.

Actualmente, la prioridad a corto plazo es optimizar la infraestructura existente, mejorar la conectividad terrestre y fluvial, y agilizar aduanas y transporte transfronterizo antes de considerar la construcción del tren.

Un llamado a decisiones estratégicas inmediatas

Durante el Encuentro, Torres Morales subrayó que Perú vive “un momento decisivo” donde eficiencia logística, competitividad y conectividad internacional definirán el desarrollo del país. Entre los retos estructurales identificados destacan:

  • Modernización de infraestructura logística y puertos estratégicos.
  • Ampliación de la oferta de carga aérea.
  • Eliminación de cuellos de botella aduaneros y reglas claras para transporte transfronterizo.
  • Seguridad jurídica y promoción de inversión privada.
  • Destrabe del ACE 58, que lleva casi diez años paralizado.

El dirigente empresarial reiteró que CAMBRAPER continuará promoviendo espacios de análisis técnico, cooperación binacional y articulación público–privada, con el objetivo de construir una visión sostenida de integración entre Perú, Brasil y la región Asia-Pacífico.

