HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Universitario tricampeón del fútbol peruano llega a Lima

Economía

Economía peruana crece solo el 2% anual desde hace cuatro años, advierte Waldo Mendoza

El ex ministro de Economía y Finanzas señaló que la debilidad del Ejecutivo y el avance del crimen organizado están afectando la confianza y la rentabilidad de las inversiones en el Perú.

La rentabilidad está golpeada por el avance del crimen organizado. Foto: La República
La rentabilidad está golpeada por el avance del crimen organizado. Foto: La República

La economía peruana mantiene un bajo ritmo de crecimiento de apenas un 2% anual en los últimos cuatro años, y la inversión en 1%; así lo indicó Waldo Mendoza, ex ministro de Economía y Finanzas y actual Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quién participó en el Foro de Sociedad Civil en PERUMIN 37, realizado en Arequipa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La situación contrasta con el dinamismo reportado entre los años 2003 y 2013, cuando el país creció un promedio de 6% anual y la inversión privada 15%. Incluso en periodos anteriores, como entre 1928 y 1956, en que la economía nacional también alcanzó un promedio de 6% anual con una inversión del 11%.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mendoza señaló que el estancamiento económico responde a problemas internos más que externos. “La debilidad del Ejecutivo y la falta de defensa de la solidez fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sumadas a un Congreso que ha impulsado leyes negativas para la actividad económica, han frenado el crecimiento”, sostuvo.

Respecto a las inversiones —cuyo desempeño depende de la tasa de interés y la rentabilidad esperada de los proyectos— dijo que también se ven afectadas por la actual situación en el país.

“La rentabilidad está golpeada por el avance del crimen organizado y de las economías ilegales, y las tasas de retorno son demasiado altas lo que ha ocasionado que invertir en el Perú sea costoso”, señaló. 

Para el especialista, si el país contara con un mejor marco normativo que dé seguridad y confianza al inversionista, donde la economía genere empleo e ingresos, y donde un Poder Judicial sea más ágil y eficiente al aplicar penas severas a la ilegalidad; podríamos revertir tanto la desaceleración como el avance del crimen en el país. 

Sobre las próximas elecciones

Ante la actual situación política en el Perú, el economista Waldo Mendoza exhortó a la ciudadanía a emitir un voto responsable en las próximas elecciones. Señaló que tanto la Presidencia de la República como el Congreso cumplen un rol fundamental en el país, dado que el primero lidera las decisiones del Gobierno, y el segundo tiene la tarea de legislar y fiscalizar. 

Mendoza destacó la importancia de conocer a los candidatos, y no solo sus propuestas políticas; sino también a quiénes serían sus eventuales representantes en instituciones clave como el MEF, el Banco Central de Reserva, la SUNAT y otros organismos reguladores.

Asimismo, recomendó para la elección de congresistas, contrastar información disponible en plataformas digitales, a fin de emitir un voto informado y responsable.

Notas relacionadas
El ‘Jorobado’ financiaba conciertos de entretenimiento en Lima Norte: 11 empresas lavaban millones de soles provenientes de la extorsión

El ‘Jorobado’ financiaba conciertos de entretenimiento en Lima Norte: 11 empresas lavaban millones de soles provenientes de la extorsión

LEER MÁS
Tren de Aragua podría reactivarse en Perú tras captura de cabecillas en Colombia, alerta fiscal especializado en crimen organizado

Tren de Aragua podría reactivarse en Perú tras captura de cabecillas en Colombia, alerta fiscal especializado en crimen organizado

LEER MÁS
Trasladan a 45 de los presos más peligrosos del país

Trasladan a 45 de los presos más peligrosos del país

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025