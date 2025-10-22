Consejo Fiscal: deuda pública subiría en todos los escenarios al 2036, incluso si la economía acelera

Por primera vez, el Consejo Fiscal (CF) presentó un ejercicio integral con cinco escenarios de proyección de deuda pública al 2036, elaborados sobre la base de las leyes e iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso aprobadas y en trámite. El resultado es alarmante: en todos los casos, la deuda aumenta, aun bajo supuestos de crecimiento acelerado o ajustes internos del gasto.

El análisis —publicado el 21 de octubre de 2025— muestra que el Perú podría superar el 70% del Producto Bruto Interno (PBI) en deuda pública dentro de una década si se implementan las normas aprobadas por el Congreso y las que están por debatirse, muy por encima del límite transitorio de 38% del PBI establecido en la regla fiscal.

“Puede ocurrir, y tenemos algunos escenarios donde incorporamos parte de estas nuevas iniciativas en los presupuestos actuales; pero el impacto sobre las prioridades de gasto y la capacidad de generar espacio para una magnitud de medidas como estas es, en nuestra economía, básicamente imposible. Tendría que hacerse una cirugía mayor en el presupuesto para lograrlo”, advirtió Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal.

Escenario base: deuda en 69,8% del PBI

En el escenario base, el CF asume que se ejecutan todas las leyes y medidas aprobadas con impacto fiscal, sin compensaciones presupuestarias. En ese caso, la deuda pública pasaría del 39% del PBI en 2024 a 69,8% en 2036, un incremento de más de 30 puntos porcentuales.

El déficit fiscal aumentaría en 5 puntos del PBI respecto al Marco Macroeconómico Multianual (MMM), y el pago de intereses podría alcanzar el 4% del PBI, nivel similar al gasto total en inversión pública previsto para el periodo 2026-2029.

“Si se incorporan las leyes hoy día vigentes, si no se derogan o no se declaran inconstitucionales, la deuda pública en pocos años, en 10 años, superaría el 47% del PBI; y si se aprueban los principales dispositivos que están dictaminados en el Congreso, estaríamos alrededor del 70% del PBI”, explicó Segura.

Escenario 1: mayor crecimiento económico (59,5% del PBI)

En el primer escenario alternativo, el CF evalúa una mejora en la actividad económica, con un crecimiento del PBI que se acelera progresivamente hasta 5% anual hacia 2030. Aun así, la deuda no baja de manera significativa y se ubicaría en 59,5% del PBI en 2036.

Segura fue claro al señalar que este supuesto optimista tiene poca base.

"Hemos hecho algunos escenarios más optimistas. Por ejemplo, si el PBI de Perú se acelera al 5% en los próximos años, el argumento sería que el crecimiento ayudaría a cerrar brechas. Pero es discutible que estas decisiones produzcan ese efecto; podría ocurrir lo contrario. Si la credibilidad fiscal se ve afectada, eso puede elevar el costo de endeudamiento y deteriorar aún más las finanzas públicas”, comentó.

Escenario 2: menor crecimiento económico (75,4% del PBI)

El segundo escenario plantea un contexto adverso, en el que el PBI se desacelera a 1,5% anual al 2030. Bajo esta hipótesis, la deuda pública escalaría hasta 75,4% del PBI, acercando al país a niveles de economías con crisis fiscales estructurales.

“Evidentemente una situación así comprometería desde antes, porque los agentes económicos no van a esperar a que eso se materialice. Cuando vean esa trayectoria, las reacciones se van adelante. No tienes que esperar a llegar al 70% en diez años para darte cuenta de que la trayectoria fiscal del Perú es insostenible”, advirtió Segura.

Escenario 3: reasignaciones presupuestales (61,1% del PBI)

En el tercer escenario, el CF incorpora la posibilidad de que el Gobierno reasigne el 35% de los nuevos gastos hacia otras partidas, es decir, que parte del costo fiscal se compense con recortes o reestructuraciones. Aun con ese ajuste, la deuda seguiría creciendo hasta 61,1% del PBI.

“Hemos hecho otro escenario en el que un tercio de todo esto se puede incorporar sustituyendo otras partidas. Igual estamos hablando de una deuda que se nos va a 42% del PBI (al 2029) y que luego sigue subiendo”, señaló Segura. “Es demasiado grande la magnitud de sacrificios fiscales por el lado de ingresos y nuevas partidas de gasto como para que esto sea manejable o digerible desde un punto de vista fiscal”, agregó.

Escenario 4: actualización de costos fiscales (74,2% del PBI)

El cuarto escenario considera que los costos fiscales —tanto de gasto como de ingresos— se actualizan en términos nominales con la inflación y el crecimiento del PBI. Es decir, se asume que los beneficios o remuneraciones mantienen su poder adquisitivo en el tiempo. Bajo ese supuesto, la deuda aumentaría a 74,2% del PBI.

Segura explicó que, incluso sin aumentos adicionales, el solo hecho de mantener actualizados los montos reales de gasto presiona la sostenibilidad:

“Si tengo momentos de remuneración, esas remuneraciones van a crecer por lo menos con inflación en el tiempo. Si hago una mínima actualización, no por aumento sustancial, igual la situación materialmente no cambia”, afirmó.

Escenario 5: combinación de ajustes (63,9% del PBI)

El quinto escenario combina los dos anteriores —reasignaciones parciales del gasto y actualización de costos—, y aunque modera parcialmente el deterioro, la deuda se mantiene en una trayectoria ascendente, alcanzando 63,9% del PBI en 2036.

Para el Consejo Fiscal, esta conclusión es contundente: ninguno de los cinco escenarios revierte la tendencia al alza de la deuda, lo que evidencia un problema estructural.

“Se pueden hacer supuestos alternativos, se pueden hacer incorporaciones en presupuestos de una parte, podemos asumir que el PBI se acelera... Igual estamos hablando de una situación que materialmente no cambia”, subrayó Segura.

Más allá de las cifras

El presidente del CF también advirtió sobre riesgos no incorporados en las simulaciones, como la reforma del sistema de pensiones, la pérdida de la opinión vinculante del MEF en negociaciones colectivas y los megaproyectos de infraestructura con cofinanciamiento público, estimados en hasta US$75.000 millones.

“No hay espacio fiscal para megaproyectos entre una línea de metro y otra. Tiene que haber reacomodos de partidas de inversión pública porque vendría encima de lo que ya estamos viendo”, afirmó.

Por su parte, otros consejeros del CF remarcaron que las proyecciones se realizaron en ausencia de choques externos o desastres naturales, lo que implica que los riesgos podrían ser aún mayores si el país enfrenta eventos adversos. Además, alertaron que buena parte de las medidas legislativas incrementan el gasto rígido, dificultando futuras reducciones.

“Si esa película que ya es de suspenso no cambia, va a ser de terror, fiscalmente hablando”, concluyó Segura.