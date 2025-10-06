OpenAI promete reforzar los derechos de autor en los videos creados con Sora 2 tras fuertes críticas

Sora 2 es la nueva IA creada por OpenAI. | Foto: Applesfera

La compañía estadounidense OpenAI, creadores de ChatGPT, prometió reforzar el control sobre los derechos de autor tras las críticas a Sora 2, su aplicación de creación de videos con inteligencia artificial.

"Otorgaremos a los titulares de los derechos un control más preciso sobre la generación de personajes", escribió el director de OpenAI, Sam Altman, en su blog oficial.

Usuarios están creando videos de personajes con copyright

Desde su lanzamiento el 1 de octubre, los usuarios de Sora 2 han creado clips que copian con inteligencia artificial personajes inspirados en dibujos animados como South Park o videojuegos como Pokémon.

En la actualidad, la empresa norteamericana tiene varias demandas por derechos de autor, incluyendo una del diario The New York Times.

Sora 2 es una aplicación similar a TikTok que permite a los usuarios insertar su propia imagen en escenas creadas por inteligencia artificial.

Menos de una semana después del lanzamiento, Sam Altman ya anunció que OpenAI endurecería su política de derechos de autor.

Nintendo anuncia que tomará acciones para proteger su propiedad intelectual

"Daremos a los titulares de derechos un control más detallado sobre la generación de personajes", prometió el empresario.

Según The Wall Street Journal, OpenAI podría exigir que los titulares de derechos de autor, como ya hacen los estudios de cine, opten por no permitir que su trabajo aparezca en videos generados por IA con Sora 2.

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo declaró en un comunicado en X que no ha tenido ningún contacto con el gobierno de Japón sobre la IA generativa.

"Incluya o no IA generativa, continuaremos tomando las acciones necesarias contra la infracción de nuestros derechos de propiedad intelectual", dijo el gigante de los videojuegos.