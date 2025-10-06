HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     
Tecnología

OpenAI promete reforzar los derechos de autor en los videos creados con Sora 2 tras fuertes críticas

Desde su lanzamiento el 1 de octubre, los usuarios de Sora 2 han generado videos protagonizados por personajes de South Park, Pokémon y otras franquicias, lo que ha desatado preocupaciones legales por el uso no autorizado de propiedad intelectual.

Sora 2 es la nueva IA creada por OpenAI.
Sora 2 es la nueva IA creada por OpenAI. | Foto: Applesfera

La compañía estadounidense OpenAI, creadores de ChatGPT, prometió reforzar el control sobre los derechos de autor tras las críticas a Sora 2, su aplicación de creación de videos con inteligencia artificial.

"Otorgaremos a los titulares de los derechos un control más preciso sobre la generación de personajes", escribió el director de OpenAI, Sam Altman, en su blog oficial.

PUEDES VER: OpenAI es denunciada en Alemania por reproducir canciones con ChatGPT sin autorización de autores

lr.pe

Usuarios están creando videos de personajes con copyright

Desde su lanzamiento el 1 de octubre, los usuarios de Sora 2 han creado clips que copian con inteligencia artificial personajes inspirados en dibujos animados como South Park o videojuegos como Pokémon.

En la actualidad, la empresa norteamericana tiene varias demandas por derechos de autor, incluyendo una del diario The New York Times.

Sora 2 es una aplicación similar a TikTok que permite a los usuarios insertar su propia imagen en escenas creadas por inteligencia artificial.

Menos de una semana después del lanzamiento, Sam Altman ya anunció que OpenAI endurecería su política de derechos de autor.

PUEDES VER: ¿Usas ChatGPT premium? OpenAI anuncia que cobrará impuesto en Perú a partir del 01 de octubre de 2025

lr.pe

Nintendo anuncia que tomará acciones para proteger su propiedad intelectual

"Daremos a los titulares de derechos un control más detallado sobre la generación de personajes", prometió el empresario.

Según The Wall Street Journal, OpenAI podría exigir que los titulares de derechos de autor, como ya hacen los estudios de cine, opten por no permitir que su trabajo aparezca en videos generados por IA con Sora 2.

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo declaró en un comunicado en X que no ha tenido ningún contacto con el gobierno de Japón sobre la IA generativa.

Mira lo último de

TECHMOOD

Martes y jueves a las 3:00 p.m.

Ver ahora

"Incluya o no IA generativa, continuaremos tomando las acciones necesarias contra la infracción de nuestros derechos de propiedad intelectual", dijo el gigante de los videojuegos.

Notas relacionadas
OpenAI es denunciada en Alemania por reproducir canciones con ChatGPT sin autorización de autores

OpenAI es denunciada en Alemania por reproducir canciones con ChatGPT sin autorización de autores

LEER MÁS
Nvidia anuncia que invertirá hasta US$ 100.000 millones en centros de datos de OpenAI

Nvidia anuncia que invertirá hasta US$ 100.000 millones en centros de datos de OpenAI

LEER MÁS
¿Usas ChatGPT premium? OpenAI anuncia que cobrará impuesto en Perú a partir del 01 de octubre de 2025

¿Usas ChatGPT premium? OpenAI anuncia que cobrará impuesto en Perú a partir del 01 de octubre de 2025

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Facebook: ¿cómo silenciar las publicaciones de alguien sin borrarlo de mis amigos?

Facebook: ¿cómo silenciar las publicaciones de alguien sin borrarlo de mis amigos?

LEER MÁS
¿Qué pasó con los iPod y por qué dejaron de fabricarse?

¿Qué pasó con los iPod y por qué dejaron de fabricarse?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Tecnología

Indonesia suspende a TikTok porque plataforma rechazó proporcionar datos sobre las protestas

Meta usará las conversaciones con su inteligencia artificial para personalizar publicidad y contenidos

Nueva herramienta de inteligencia artificial ayuda a localizar lesiones en niños con epilepsia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025