Urbanova impulsa consolidación de Paseo Begonias con nuevas propuestas gastronómicas y proyecto Torre Rosales

Urbanova continúa con el desarrollo del plan maestro de Paseo Begonias, en San Isidro, con la incorporación de nuevos operadores gastronómicos y el anuncio de Torre Rosales, un complejo corporativo y hotelero proyectado para 2027.

En septiembre, se incorporaron dos nuevos restaurantes: Casa Sarao, a cargo del chef Jorge Muñoz, con enfoque en cocina española, y Melt, especializado en comfort food estadounidense. Con estas aperturas, la zona supera las 20 propuestas gastronómicas y se consolida como un punto de atracción para oficinistas, vecinos y visitantes.

Las nuevas marcas se suman al food hall Popurrí, inaugurado en el primer trimestre de 2025 con 1,500 metros cuadrados y 14 conceptos liderados por reconocidos chefs peruanos, lo que refuerza el posicionamiento del complejo como polo gastronómico.

Además de la oferta de restaurantes, Paseo Begonias reúne operadores de retail internacional como Zara y Mac Center, cadenas como Casa Ideas y Miniso, boutiques especializadas, servicios de salud y financieros, además del Hotel Westin y la Clínica Internacional, conformando un ecosistema urbano mixto en el principal distrito financiero de Lima.

El siguiente hito en el desarrollo será Torre Rosales, un complejo de dos edificios que contempla una torre de 22 pisos y 30.000 metros cuadrados de oficinas clase A, y una segunda torre de 12 pisos destinada a un hotel de estadía extendida.

Entre sus características destacan plantas de hasta 1.500 metros cuadrados, altura libre de 4 metros, sistemas de climatización avanzada, más de 500 estacionamientos y un centro de convenciones. La inauguración está prevista para 2027 y se proyecta como uno de los edificios corporativos más modernos del país.

"Paseo Begonias es un destino único desarrollado para la comunidad urbana y que se seguirá consolidando en el tiempo. Es un lugar diseñado para integrarse a la vida de ejecutivos, vecinos, visitantes y turistas. Con la incorporación de Popurrí, Casa Sarao y Melt, buscamos fortalecer nuestro posicionamiento como un referente gastronómico en San Isidro y en la ciudad", señaló Giacomo Sissa, CEO de Urbanova, durante la presentación oficial de la nueva zona gastronómica.

Con esta iniciativa, Urbanova busca consolidar a Paseo Begonias como un destino urbano integrado que combine oficinas, comercio, gastronomía, hospedaje y servicios en el corazón de San Isidro.