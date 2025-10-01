HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Economía

SBS abre consulta: ¿se acaba el sistema oligopólico de las AFP en las pensiones?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lanza consulta pública para modernizar el Sistema Privado de Pensiones (SPP), buscando abrirlo a bancos y aseguradoras.

La SBS convoca a ciudadanos para enviar observaciones en 15 días. Foto: composición/SBS/El Peruano
La SBS convoca a ciudadanos para enviar observaciones en 15 días. Foto: composición/SBS/El Peruano

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició la consulta pública de un proyecto normativo que busca modernizar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y abrir la administración de fondos previsionales a bancos, aseguradoras y cajas. El objetivo: romper con el dominio de las AFP y fomentar la competencia en un mercado con más de ocho millones de afiliados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El proyecto modifica el Título II del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP y actualiza disposiciones que datan de 1998. Desde su publicación en El Peruano, los ciudadanos y actores del sistema previsional tienen 15 días para enviar observaciones a la SBS.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

AFP bajo presión: bancos y aseguradoras podrían competir

La iniciativa se enmarca en la Ley N.° 32123, que dispone que el sistema de capitalización individual no sea exclusivo de las AFP. De aprobarse, entidades financieras y compañías de seguros podrán administrar fondos de pensiones bajo las mismas condiciones regulatorias.

Como se recuerda, pese a las promesas de reducción, las comisiones AFP superan el 1%, cuando en 2013 se anunció que caerían hasta 0,6%. “Las AFP no tienen incentivos para competir ni a bajar precios, y la reforma no corrige eso: solo cambia de nombre las comisiones”, declaró El exministro de Economía Pedro Francke a La República.

Con un sistema oligopólico, con pocos actores y clientes cautivos por el ahorro obligatorio, las AFP nunca pierden.

No obstante, Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, sostuvo que la apertura a bancos y aseguradoras difícilmente genere competencia en el corto plazo. “No es lo mismo ofrecer cuentas y tarjetas que manejar pensiones. No creo que en uno o dos años haya nuevas empresas compitiendo con las AFP”, señaló.

Consulta ciudadana sobre el futuro del sistema previsional

El superintendente Sergio Espinosa Chiroque firmó la resolución que convoca a la ciudadanía a participar con observaciones. La medida se apoya en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que promueve transparencia y participación en la regulación.

Si la propuesta prospera, la SBS deberá establecer los procedimientos operativos para permitir el ingreso de nuevos actores al mercado previsional. El debate está abierto: ¿realmente terminará el sistema oligopólico de las AFP o solo será una modernización en el papel?

Notas relacionadas
SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

LEER MÁS
Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

LEER MÁS
Estos son los primeros afiliados que presentarán la solicitud para iniciar el retiro de AFP en 2025, según cronograma oficial

Estos son los primeros afiliados que presentarán la solicitud para iniciar el retiro de AFP en 2025, según cronograma oficial

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Superior de Justicia de Cajamarca recibe reconocimiento nacional por sus Buenas Prácticas de Ecoeficiencia 2025

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

Economía

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota