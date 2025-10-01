SBS abre consulta: ¿se acaba el sistema oligopólico de las AFP en las pensiones?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lanza consulta pública para modernizar el Sistema Privado de Pensiones (SPP), buscando abrirlo a bancos y aseguradoras.
- SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras
- Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició la consulta pública de un proyecto normativo que busca modernizar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y abrir la administración de fondos previsionales a bancos, aseguradoras y cajas. El objetivo: romper con el dominio de las AFP y fomentar la competencia en un mercado con más de ocho millones de afiliados.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El proyecto modifica el Título II del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP y actualiza disposiciones que datan de 1998. Desde su publicación en El Peruano, los ciudadanos y actores del sistema previsional tienen 15 días para enviar observaciones a la SBS.
TE RECOMENDAMOS
FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios
AFP bajo presión: bancos y aseguradoras podrían competir
La iniciativa se enmarca en la Ley N.° 32123, que dispone que el sistema de capitalización individual no sea exclusivo de las AFP. De aprobarse, entidades financieras y compañías de seguros podrán administrar fondos de pensiones bajo las mismas condiciones regulatorias.
Como se recuerda, pese a las promesas de reducción, las comisiones AFP superan el 1%, cuando en 2013 se anunció que caerían hasta 0,6%. “Las AFP no tienen incentivos para competir ni a bajar precios, y la reforma no corrige eso: solo cambia de nombre las comisiones”, declaró El exministro de Economía Pedro Francke a La República.
Con un sistema oligopólico, con pocos actores y clientes cautivos por el ahorro obligatorio, las AFP nunca pierden.
No obstante, Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, sostuvo que la apertura a bancos y aseguradoras difícilmente genere competencia en el corto plazo. “No es lo mismo ofrecer cuentas y tarjetas que manejar pensiones. No creo que en uno o dos años haya nuevas empresas compitiendo con las AFP”, señaló.
Consulta ciudadana sobre el futuro del sistema previsional
El superintendente Sergio Espinosa Chiroque firmó la resolución que convoca a la ciudadanía a participar con observaciones. La medida se apoya en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que promueve transparencia y participación en la regulación.
Si la propuesta prospera, la SBS deberá establecer los procedimientos operativos para permitir el ingreso de nuevos actores al mercado previsional. El debate está abierto: ¿realmente terminará el sistema oligopólico de las AFP o solo será una modernización en el papel?