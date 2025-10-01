SBS abre consulta: ¿se acaba el sistema oligopólico de las AFP en las pensiones?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició la consulta pública de un proyecto normativo que busca modernizar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y abrir la administración de fondos previsionales a bancos, aseguradoras y cajas. El objetivo: romper con el dominio de las AFP y fomentar la competencia en un mercado con más de ocho millones de afiliados.

El proyecto modifica el Título II del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP y actualiza disposiciones que datan de 1998. Desde su publicación en El Peruano, los ciudadanos y actores del sistema previsional tienen 15 días para enviar observaciones a la SBS.

AFP bajo presión: bancos y aseguradoras podrían competir

La iniciativa se enmarca en la Ley N.° 32123, que dispone que el sistema de capitalización individual no sea exclusivo de las AFP. De aprobarse, entidades financieras y compañías de seguros podrán administrar fondos de pensiones bajo las mismas condiciones regulatorias.

Como se recuerda, pese a las promesas de reducción, las comisiones AFP superan el 1%, cuando en 2013 se anunció que caerían hasta 0,6%. “Las AFP no tienen incentivos para competir ni a bajar precios, y la reforma no corrige eso: solo cambia de nombre las comisiones”, declaró El exministro de Economía Pedro Francke a La República.

Con un sistema oligopólico, con pocos actores y clientes cautivos por el ahorro obligatorio, las AFP nunca pierden.

No obstante, Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, sostuvo que la apertura a bancos y aseguradoras difícilmente genere competencia en el corto plazo. “No es lo mismo ofrecer cuentas y tarjetas que manejar pensiones. No creo que en uno o dos años haya nuevas empresas compitiendo con las AFP”, señaló.

Consulta ciudadana sobre el futuro del sistema previsional

El superintendente Sergio Espinosa Chiroque firmó la resolución que convoca a la ciudadanía a participar con observaciones. La medida se apoya en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que promueve transparencia y participación en la regulación.

Si la propuesta prospera, la SBS deberá establecer los procedimientos operativos para permitir el ingreso de nuevos actores al mercado previsional. El debate está abierto: ¿realmente terminará el sistema oligopólico de las AFP o solo será una modernización en el papel?