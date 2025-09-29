HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Marcha "Gen Z", hackeo a Diario El Peruano y 93% rechaza a Dina Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Octavo retiro AFP: afiliados podrían recibir su dinero entre noviembre y marzo de 2026

Aunque las solicitudes del octavo retiro AFP podrán presentarse desde el 21 de octubre, el profesor Jorge Carrillo advierte que los desembolsos variarán según el cronograma.

Más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán retirar hasta 4 UIT. Foto: composición/Andina
Más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán retirar hasta 4 UIT. Foto: composición/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento operativo del octavo retiro extraordinario de los fondos de pensiones el domingo 28 de septiembre. Sin embargo, las solicitudes no serán inmediatas, sino que recién podrán registrarse desde el lunes 21 de octubre de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El proceso estará abierto durante 90 días calendario, hasta el 18 de enero de 2026, y permitirá a más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) —activos, cesantes y próximos a jubilarse— retirar hasta 4 UIT (S/21.400).

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Fecha de retiro de AFP 2025

El dinero se entregará en cuatro armadas de una UIT cada una, con intervalos de 30 días:

  • Primer desembolso: 30 días después de registrar la solicitud. Quienes pidan el 21 de octubre recibirán el 20 de noviembre de 2025.
  • Segundo pago: 20 de diciembre de 2025.
  • Tercer pago: 19 de enero de 2026.
  • Cuarto pago: 18 de febrero de 2026.

No obstante, no todos los afiliados podrán pedir el retiro el mismo día. El reglamento establece que la Asociación de AFP publicará un cronograma segmentado por el último dígito del DNI.

Según adelantó Jorge Carrillo, profesor de la Pacífico Business School, este esquema seguirá el patrón de años anteriores: los DNI terminados en 1 solicitarán entre el 21 y 22 de octubre; los que terminan en 2, entre el 23 y 24, y así sucesivamente hasta llegar a los terminados en 0 o letra, programados para mediados de noviembre.

Esto significa que mientras algunos afiliados recibirán su primer pago en noviembre, otros recién lo harán en diciembre o incluso en marzo de 2026, dependiendo de su turno en el cronograma.

Mismo plazo que el séptimo retiro AFP

Carrillo aclaró además que, pese a las críticas, los plazos no son más largos que en el retiro anterior. “En 2024 la ley fue aprobada el 18 de abril y los retiros iniciaron el 20 de mayo, es decir, 32 días después. Ahora ocurre igual: la ley se promulgó el 20 de septiembre y las solicitudes comienzan el 21 de octubre, también con 32 días exactos”, explicó a La República.

La diferencia está en que el reglamento, que el año pasado demoró 15 días en aprobarse, esta vez se publicó en solo 8 días.

Impacto fiscal

La Ley N.° 32445 habilita este octavo retiro extraordinario, que representa un alivio para los hogares que enfrentan presión inflacionaria y falta de liquidez. Sin embargo, expertos advierten sobre su costo fiscal.

Un informe de Macroconsult (2024) estimó que el gasto adicional oscilaría entre 0,19% y 0,33% del PBI entre 2024 y 2070. El Consejo Fiscal, en cambio, proyectó un costo de hasta 1,1% del PBI a largo plazo.

La economista Noelia Bernal, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), lo tradujo a cifras nominales: a partir de 2075, el gasto en pensiones —tanto del sistema público como del privado— podría bordear los S/20.000 millones anuales.

Canales de atención

La SBS instruyó a Integra, Habitat, Prima y Profuturo a reforzar sus canales digitales y presenciales, así como habilitar mecanismos alternativos para afiliados en el extranjero o con limitaciones físicas. Asimismo, bancos y financieras podrán firmar convenios con las AFP para agilizar los desembolsos.

Notas relacionadas
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Este es el monto máximo que podrás solicitar durante el octavo retiro AFP en 2025

Este es el monto máximo que podrás solicitar durante el octavo retiro AFP en 2025

LEER MÁS
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

LEER MÁS
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Día del Shopping 2025: ¿qué es, cuándo inicia y cuáles son las promociones que se ofrecen?

Día del Shopping 2025: ¿qué es, cuándo inicia y cuáles son las promociones que se ofrecen?

LEER MÁS
Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Economía

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

Préstamos en el país crecieron 4,5%, su mayor avance en casi tres años, apalancados en consumo e hipotecas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota