Octavo retiro AFP: afiliados podrían recibir su dinero entre noviembre y marzo de 2026

Más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán retirar hasta 4 UIT. Foto: composición/Andina

Más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán retirar hasta 4 UIT. Foto: composición/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento operativo del octavo retiro extraordinario de los fondos de pensiones el domingo 28 de septiembre. Sin embargo, las solicitudes no serán inmediatas, sino que recién podrán registrarse desde el lunes 21 de octubre de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El proceso estará abierto durante 90 días calendario, hasta el 18 de enero de 2026, y permitirá a más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) —activos, cesantes y próximos a jubilarse— retirar hasta 4 UIT (S/21.400).

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Fecha de retiro de AFP 2025

El dinero se entregará en cuatro armadas de una UIT cada una, con intervalos de 30 días:

Primer desembolso: 30 días después de registrar la solicitud. Quienes pidan el 21 de octubre recibirán el 20 de noviembre de 2025.

30 días después de registrar la solicitud. Quienes pidan el 21 de octubre recibirán el 20 de noviembre de 2025. Segundo pago: 20 de diciembre de 2025.

20 de diciembre de 2025. Tercer pago: 19 de enero de 2026.

19 de enero de 2026. Cuarto pago: 18 de febrero de 2026.

No obstante, no todos los afiliados podrán pedir el retiro el mismo día. El reglamento establece que la Asociación de AFP publicará un cronograma segmentado por el último dígito del DNI.

Según adelantó Jorge Carrillo, profesor de la Pacífico Business School, este esquema seguirá el patrón de años anteriores: los DNI terminados en 1 solicitarán entre el 21 y 22 de octubre; los que terminan en 2, entre el 23 y 24, y así sucesivamente hasta llegar a los terminados en 0 o letra, programados para mediados de noviembre.

Esto significa que mientras algunos afiliados recibirán su primer pago en noviembre, otros recién lo harán en diciembre o incluso en marzo de 2026, dependiendo de su turno en el cronograma.

Mismo plazo que el séptimo retiro AFP

Carrillo aclaró además que, pese a las críticas, los plazos no son más largos que en el retiro anterior. “En 2024 la ley fue aprobada el 18 de abril y los retiros iniciaron el 20 de mayo, es decir, 32 días después. Ahora ocurre igual: la ley se promulgó el 20 de septiembre y las solicitudes comienzan el 21 de octubre, también con 32 días exactos”, explicó a La República.

La diferencia está en que el reglamento, que el año pasado demoró 15 días en aprobarse, esta vez se publicó en solo 8 días.

Impacto fiscal

La Ley N.° 32445 habilita este octavo retiro extraordinario, que representa un alivio para los hogares que enfrentan presión inflacionaria y falta de liquidez. Sin embargo, expertos advierten sobre su costo fiscal.

Un informe de Macroconsult (2024) estimó que el gasto adicional oscilaría entre 0,19% y 0,33% del PBI entre 2024 y 2070. El Consejo Fiscal, en cambio, proyectó un costo de hasta 1,1% del PBI a largo plazo.

La economista Noelia Bernal, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), lo tradujo a cifras nominales: a partir de 2075, el gasto en pensiones —tanto del sistema público como del privado— podría bordear los S/20.000 millones anuales.

Canales de atención

La SBS instruyó a Integra, Habitat, Prima y Profuturo a reforzar sus canales digitales y presenciales, así como habilitar mecanismos alternativos para afiliados en el extranjero o con limitaciones físicas. Asimismo, bancos y financieras podrán firmar convenios con las AFP para agilizar los desembolsos.