Minem autoriza servidumbre temporal a Kallpa para estudios del proyecto “CSF Pampa Salinas I” en Moquegua

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) estableció el derecho de servidumbre de ocupación temporal a favor de Kallpa Generación S.A. para la realización de estudios de factibilidad del proyecto de generación eléctrica “CSF Pampa Salinas I”, ubicado en el distrito El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua.

La autorización fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 291-2025-MINEM/DM, luego de que la empresa solicitara el uso temporal de terrenos de propiedad del Estado para desarrollar estudios técnicos vinculados a su concesión temporal, otorgada en noviembre de 2024 mediante la Resolución Ministerial Nº 437-2024-MINEM/DM.

El proyecto contempla dos áreas específicas de servidumbre temporal: la primera de 2.285 hectáreas y la segunda de 108 hectáreas, cuyas coordenadas UTM (WGS 84) fueron detalladas en el expediente del Minem. Según la normativa vigente, la concesionaria puede utilizar los terrenos estatales sin necesidad de pago de compensación.

La resolución establece que Kallpa deberá garantizar que el área de servidumbre no sufra daños ni perjuicios durante los estudios, además de prevenir cualquier construcción que pueda interferir con las actividades de investigación y factibilidad del proyecto. La duración de la servidumbre estará vinculada al periodo de vigencia de la concesión temporal otorgada a la empresa.

El Minem señala que la decisión se tomó tras los informes técnicos de la Dirección General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica, que confirmaron que la solicitud de Kallpa cumple con los requisitos de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.

El proyecto “CSF Pampa Salinas I” busca avanzar en la generación eléctrica en la región sur del país, fortaleciendo la matriz energética y potenciando la infraestructura eléctrica de Moquegua.

¿Qué significa la servidumbre temporal?

La servidumbre temporal es un derecho legal que permite a una empresa o persona usar un terreno ajeno durante un tiempo limitado y con un propósito específico, sin adquirir la propiedad del mismo. En el caso del proyecto “CSF Pampa Salinas I”, esto significa que Kallpa Generación S.A. puede ocupar los terrenos estatales para realizar estudios de factibilidad de generación eléctrica, mientras dure su concesión temporal.

La empresa tiene la obligación de:

Evitar daños al terreno ocupado.

Impedir construcciones u obras que interfieran con la servidumbre.

Cumplir normas técnicas y de seguridad establecidas por la Ley de Concesiones Eléctricas.

Al finalizar la concesión, el terreno debe ser devuelto en condiciones adecuadas, y la propiedad sigue perteneciendo al Estado, garantizando que el uso temporal respete los derechos del propietario original.