HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Economía

Litigios fiscales en el Perú pueden tomar más de 10 años

De acuerdo con un sondeo de Apoyo Consultoría, el 87% de las acotaciones tributarias a grandes contribuyentes se encuentra en litigio.

Sunat
Sunat

El Perú enfrenta un nivel crítico de litigiosidad tributaria que pone en riesgo la confianza de los inversionistas y debilita la competitividad del país. Según cifras recientes, la deuda en controversia asciende a aproximadamente S/ 35.000 millones, y los procesos para resolver disputas fiscales pueden extenderse por más de una década.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las grandes empresas (apenas el 0,5% de los contribuyentes) aportan el 85% de la recaudación total, siendo la minería uno de los rubros más relevantes, al concentrar el 11,8% de la carga tributaria en pocas empresas.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

“Hoy vemos que las empresas formales enfrentan una presión fiscal excesiva y muchas veces arbitraria. El problema no está en la ley, sino en cómo ésta se aplica. El resultado es un círculo vicioso de litigios interminables que afectan la inversión y la competitividad del país”, advirtió Luis Carlos Rodrigo, socio Decano del Estudio Rodrigo.

Falta de independencia y reformas urgentes

Por otra parte, Alex Córdova, socio senior y líder del área tributaria del estudio, señaló que la falta de independencia en los órganos resolutivos es uno de los factores que alimenta la desconfianza. Actualmente, el 15% del Tribunal Fiscal está integrado por vocales que provienen de la Sunat, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en las decisiones.

"Cuando no existe certeza sobre la objetividad del sistema, los inversionistas se ven forzados a buscar foros internacionales como el CIADI para proteger sus derechos, lo que incrementa los costos y reduce la confianza en el país”, comenta Córdova.

Para revertir esta situación, en el marco del lanzamiento de la nueva identidad corporativa de Rodrigo se compartieron diversas propuestas, entre ellas: reestructurar la justicia tributaria para dotarla de mayor independencia; ampliar las salas del Tribunal Fiscal e incorporar vocales provenientes del sector privado y académico; eliminar la posibilidad de que la SUNAT cuestione las resoluciones del Tribunal Fiscal, salvo en casos excepcionales; y garantizar que los cambios de criterio de la entidad no se apliquen de forma retroactiva.

También se propuso implementar mecanismos de mediación que permitan resolver diferencias antes de que se generen controversias formales, así como programas de cumplimiento tributario colaborativo, que brinden mayor predictibilidad y reduzcan costos tanto para el Estado como para las empresas. “Si el Perú quiere seguir atrayendo capitales de largo plazo, debe ofrecer reglas claras y previsibles. La seguridad jurídica no es un detalle: es la base de la inversión y del crecimiento económico sostenible”, enfatizó Córdova.

Notas relacionadas
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Reforma de pensiones en Peru: ¿Sunat me sancionará por no aportar a la AFP u ONP si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en 2028?

Reforma de pensiones en Peru: ¿Sunat me sancionará por no aportar a la AFP u ONP si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en 2028?

LEER MÁS
Menos recaudación para el Perú: Zonas Económicas iniciarán sin pagar impuesto a la renta durante cinco años

Menos recaudación para el Perú: Zonas Económicas iniciarán sin pagar impuesto a la renta durante cinco años

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Retiro AFP en manos de Boluarte: Congreso firmó norma para autorizar liberación de hasta 4 UIT

Retiro AFP en manos de Boluarte: Congreso firmó norma para autorizar liberación de hasta 4 UIT

LEER MÁS
Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

LEER MÁS
¿Cuál es la región del Perú que come más chicharrón al año? No es Lima ni Arequipa y gastan alrededor de 80 soles

¿Cuál es la región del Perú que come más chicharrón al año? No es Lima ni Arequipa y gastan alrededor de 80 soles

LEER MÁS
Octavo retiro AFP empezaría en noviembre de 2025: conoce las posibles fechas de desembolso

Octavo retiro AFP empezaría en noviembre de 2025: conoce las posibles fechas de desembolso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Economía

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Retiro AFP: Congreso da luz verde a la octava liberación de fondos, pero atada a un maquillaje en la reforma de pensiones

Congreso: proponen elevar de S/300 a S/1.130 el aguinaldo para trabajadores del sector público

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota