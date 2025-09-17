Retiro AFP: Junta de Portavoces acuerda debatir esta noche la octava liberación de fondos

La Junta de Portavoces reunió las firmas necesarias para exonerar de trámite e incorporar en la agenda del Pleno de esta noche el debate del octavo retiro de la AFP. La iniciativa será debatida hoy, miércoles 17 de setiembre.

Recordemos que con 24 votos a favor, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó el octavo retiro AFP luego de un extenso debate de poco más de cinco horas con participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación AFP.

Lo aprobado no solo incluye un retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de las AFP, sino que también incorpora la derogatoria del aporte obligatorio para trabajadores independientes y la restitución el 95,5% de los fondos privados en favor de trabajadores menores de 40 años. Recordemos que estas disposiciones estaban incluidas en la reforma previsional que hace una semana fue reglamentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).