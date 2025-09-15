SUTEP rechaza nueva ley de AFP y anuncia respaldo a protestas juveniles

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) expresó su solidaridad con miles de jóvenes y trabajadores independientes que se oponen a la aplicación de la Ley 32123, conocida como la Ley de las AFP.

Mediante un comunicado, el gremio afirmó que la norma constituye en la práctica una requisa de los ahorros en favor de la banca y de grupos financieros, que utilizan esos recursos para financiar sus negocios en lugar de generar puestos de trabajo.

De acuerdo con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, la norma impone el aporte obligatorio para trabajadores independientes y un mecanismo de aporte por consumo para todo ciudadano mayor de 18 años.

También precisó que esta medida, impulsada por el fujimorismo, impide el retiro de los fondos hasta que la persona cumpla 40 años.

El sindicato adelantó que en los próximos días se sumará a las protestas de jóvenes que rechazan la norma por considerar que privilegia a un reducido grupo de AFP respaldado por fuerzas políticas contrarias a los intereses del país.

El SUTEP remarcó que, en los últimos años, miles de millones de soles de los aportes previsionales se han enviado al exterior sin generar beneficios para la población.

Recordó, además, que las pensiones en el país dependen únicamente del aporte de trabajadores y del Estado, mientras que las AFP continúan obteniendo utilidades millonarias incluso en contextos de crisis.

Asimismo, cuestionó que el Estado financie a las AFP para cubrir el pago de la pensión mínima de 600 soles, lo cual consideró un nuevo engaño del gobierno de Dina Boluarte.

En esa línea, el sindicato demandó la derogatoria de la Ley 32123 y advirtió que el anuncio de un nuevo retiro de fondos no es más que una maniobra distractora.