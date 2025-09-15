HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I
UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I     UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I     UNMSM anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I     
Economía

SUTEP rechaza nueva ley de AFP y anuncia respaldo a protestas juveniles

Sindicato denuncia que norma privilegia a un grupo reducido de AFP y exige su derogatoria.

El sindicato planea unirse a protestas contra la legislación. Foto: composición/Sebastián Blanco URPI-LR/SUTEP vía X
El sindicato planea unirse a protestas contra la legislación. Foto: composición/Sebastián Blanco URPI-LR/SUTEP vía X

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) expresó su solidaridad con miles de jóvenes y trabajadores independientes que se oponen a la aplicación de la Ley 32123, conocida como la Ley de las AFP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Mediante un comunicado, el gremio afirmó que la norma constituye en la práctica una requisa de los ahorros en favor de la banca y de grupos financieros, que utilizan esos recursos para financiar sus negocios en lugar de generar puestos de trabajo.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

De acuerdo con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, la norma impone el aporte obligatorio para trabajadores independientes y un mecanismo de aporte por consumo para todo ciudadano mayor de 18 años.

También precisó que esta medida, impulsada por el fujimorismo, impide el retiro de los fondos hasta que la persona cumpla 40 años.

El sindicato adelantó que en los próximos días se sumará a las protestas de jóvenes que rechazan la norma por considerar que privilegia a un reducido grupo de AFP respaldado por fuerzas políticas contrarias a los intereses del país.

El SUTEP remarcó que, en los últimos años, miles de millones de soles de los aportes previsionales se han enviado al exterior sin generar beneficios para la población.

Recordó, además, que las pensiones en el país dependen únicamente del aporte de trabajadores y del Estado, mientras que las AFP continúan obteniendo utilidades millonarias incluso en contextos de crisis.

Asimismo, cuestionó que el Estado financie a las AFP para cubrir el pago de la pensión mínima de 600 soles, lo cual consideró un nuevo engaño del gobierno de Dina Boluarte.

En esa línea, el sindicato demandó la derogatoria de la Ley 32123 y advirtió que el anuncio de un nuevo retiro de fondos no es más que una maniobra distractora.

Notas relacionadas
Reforma de pensiones desencadenaría deuda millonaria para las próximas generaciones en Perú

Reforma de pensiones desencadenaría deuda millonaria para las próximas generaciones en Perú

LEER MÁS
Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: Fujimorismo cede a presión social y pondrá a debate nueva liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP 2025: Fujimorismo cede a presión social y pondrá a debate nueva liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

LEER MÁS
Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

LEER MÁS
Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aquiles Chacón, gerente general de laboratorios ROE: “Ya aplicamos inteligencia artificial para apoyar diagnósticos médicos”

Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

Iquitos: joven gestante queda con grave herida en el rostro tras accidente con motosierra

Economía

Aquiles Chacón, gerente general de laboratorios ROE: “Ya aplicamos inteligencia artificial para apoyar diagnósticos médicos”

Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota