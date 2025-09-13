HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

Fonavi: consulta con DNI el link oficial del Reintegro 4 para saber si cobras la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Para comprobar si eres parte del Reintegro 4, la Secretaría Técnica del Fonavi habilitó un link donde, ingresando tu DNI, podrás consultar tu estado. Es importante seguir los pasos indicados en su página web oficial.

Fonavistas pueden consultar en el link del Reintegro 4 si son beneficiarios para cobrar en el Banco de la Nación.
Fonavistas pueden consultar en el link del Reintegro 4 si son beneficiarios para cobrar en el Banco de la Nación.

El Reintegro 4 del Fonavi ya está pagando a los fonavistas que en algún momento aportaron al extinto fondo. Por ello, desde finales de agosto del año 2025, se publicó en el diario oficial El Peruano, la lista de los beneficiarios que pueden cobrar su la devolución de aportes en el Banco de la Nación.

En esa línea, la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, también establece un padrón de consulta virtual. Por lo que, desde la Secretaría Técnica del Fonavi, existe un link para confirmar que un titular fonavista consulte con su DNI si es parte de este nuevo padrón.

PUEDES VER: El significado de las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi para saber si eres beneficiario de cobrar aportes en 2025

Consulta el LINK del Reintegro 4 para saber si cobras el Fonavi en 2025

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi?

Luego de consultar el padrón de beneficiarios en la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y el titular verifica que sí´es beneficiario, deberá acudir con su DNI a las agencias del Banco de la Nación. Para el caso de los titulares fallecidos, los herederos deben tener en cuenta la documentación requerida para cobrar el Reintegro 4.

PUEDES VER: Reintegro 4: herederos del Fonavi cobran con estos documentos durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

Lista de beneficiarios del Reintegro 4: revisa quiénes cobran en el Banco de la Nación

Los beneficiarios del Reintegro 4 con aquellos adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

