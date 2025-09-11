Dra. Rosario Villalta, Decana de la Facultad de Ingeniería, en la UPC: “La inteligencia artificial busca reemplazar al humano en todas las actividades que se pueda”

La carrera de Ingeniería e Inteligencia Artificial tiene convenio con Google Cloud y Microsoft. Foto: UPC

La Dra. Rosario Villalta, decana de la Facultad de Ingeniería, conversó con La República sobre la nueva carrera de Inteligencia Artificial que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ofrecerá.

La académica explicó en detalle las diferencias con carreras tradicionales, el perfil del estudiante buscado, el plan de estudios, convenios con empresas y los beneficios económicos y sociales de la IA.

Según Villalta, la adopción de inteligencia artificial será clave para la competitividad del país y de las empresas. Mientras algunas compañías integren esta tecnología, otras podrían quedarse atrás, aumentando la brecha de eficiencia y calidad de servicio. La Facultad busca formar profesionales capaces de desarrollar algoritmos, agentes inteligentes y soluciones éticas para enfrentar estos retos.



Aún no hay información confirmada del costo por ciclo para estudiar la nueva carrera.

—¿Qué diferencia a esta carrera frente a carreras tradicionales como computación, ciencia de datos o ingeniería de software?

Esta carrera está orientada hacia la inteligencia artificial y cómo aplicarla, desarrollando algoritmos inteligentes que transformen el negocio. Tenemos una carrera de ciencias de la computación, que es la base de todas estas disciplinas. De ahí salen sistemas de información, ingeniería de software, ciberseguridad y ahora también inteligencia artificial.

Ciencias de la computación se concentra en desarrollar problemas complejos y algoritmos de fondo, orientándose también a áreas como criptografía y computación forense, para identificar delitos cibernéticos. Además, incluye computación gráfica, simulación y desarrollo de simuladores o videojuegos “serios”, por ejemplo, para terapias físicas en época de COVID, cuando muchos pacientes no podían salir.

Sistemas de información toma estos algoritmos y los integra para aplicarlos al negocio, siendo la carrera más orientada a soluciones empresariales. Ingeniería de software desarrolla los productos usados en el día a día del negocio, incorporando elementos de IA.

Rosario Villalta, Decana de la Facultad de Ingeniería en la UPC

La nueva carrera de inteligencia artificial, en cambio, se enfocará en agentes inteligentes directamente aplicados a la empresa, mientras que ciencias de la computación desarrolla el “motor algorítmico” que luego usan otras carreras.

—¿Cuál es el perfil del estudiante que esperan atraer?

Buscamos ingenieros curiosos, que no se conformen y siempre busquen eficiencia. La IA busca reemplazar al humano donde sea posible, por eso se necesita creatividad, disrupción y un corazón tecnológico. Además, los estudiantes deben tener ética y responsabilidad, para entender los límites de lo permitido y no cruzar barreras indebidas al desarrollar soluciones.

—¿Cómo será el plan de estudios y qué tanto se adapta a la velocidad de cambio de la IA?

Hemos analizado modelos internacionales, como Purdue University, Carnegie Mellon University, y el modelo curricular de la ACM (Association for Computing Machinery) en inteligencia artificial. De estos referentes hemos desarrollado un plan que potencia todas las áreas necesarias: algoritmos, agentes inteligentes, machine learning y aplicaciones prácticas en empresas.

—¿Habrá convenios con empresas como Google, BCP o Microsoft?

Sí. Nuestro primer convenio fue con Google, que recibió con entusiasmo nuestra propuesta. Este convenio no solo beneficia a la carrera de IA, sino a toda la Facultad de Ingeniería, pues todas las disciplinas, desde civil e industrial hasta ciberseguridad, ya incluyen IA en sus soluciones. También tenemos convenio con Amazon AWS, permitiendo a los alumnos acceder a cursos y certificaciones en Machine Learning.

Gianfranco Leiva, Gerente Adjunto de Advanced Analytics e Inteligencia Artificial en BCP, César Leguía, ex Head of Data & Analytics en BBVA, y Piero Marchena Sekli, Sr. Technical Program Manager en Microsoft.

—¿Qué beneficios económicos puede traer al país contar con profesionales especializados en IA?

Queremos formar ingenieros que desarrollen soluciones para una sociedad inteligente y próspera, con ética y responsabilidad. Esto permitirá al Perú aumentar productividad, competitividad y eficiencia en empresas, además de generar innovación tecnológica.

—¿Qué tan competitivo es estudiar en Perú frente a hacerlo en el extranjero?

El principal reto es conseguir profesores especializados, certificados y con experiencia práctica. Sin embargo, los estudiantes que ingresen ahora, en cinco años estarán en un mercado mucho más desarrollado. La IA ya forma parte de nuestra vida y será indispensable en todos los sectores, por lo que formarse aquí es un momento estratégico para aprovechar la demanda futura.

—¿Cómo ve la evolución de la IA de aquí a cinco años?

Hoy todas las empresas tienen algún uso de IA, principalmente en atención al cliente con chatbots, que muchas veces son malos o poco eficientes. En cinco años, estos sistemas serán mucho más precisos. La formación de ingenieros especializados permitirá procesar grandes volúmenes de información, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente, acompañando la evolución tecnológica de las empresas.

—¿Podría generarse una brecha entre empresas que adopten IA y las que no?

Definitivamente. Las empresas que no adopten inteligencia artificial tendrán costos más altos, procesos lentos y clientes insatisfechos. Las que sí usen IA serán más ágiles, flexibles y podrán ofrecer mejor atención, mientras las tradicionales quedarán en el pasado.

—¿Puede esta carrera ser una segunda carrera para profesionales de otras áreas?

Sí, aunque esta carrera es altamente técnica y especializada. Profesionales de otras ingenierías podrían hacer una maestría en IA, pero la carrera completa permite entender la tecnología desde dentro y desarrollar soluciones, no solo usar herramientas existentes.