Cartera de Proyectos en Activos de PROINVERSIÓN supera S/7.400 millones y busca inversionistas
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) presenta la cuarta edición de “Oportunidades de Inversión en Proyectos en Activos” con más de 40 predios disponibles.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) anunció la cuarta edición del evento “Oportunidades de Inversión en Proyectos en Activos”, que pondrá a disposición de inversionistas más de 40 predios e inmuebles estratégicos a nivel nacional.
Inversión privada para proyectos estratégicos
El evento reunirá a inversionistas nacionales y extranjeros interesados en desarrollar:
- Proyectos turísticos y hoteleros
- Clubes de playa y complejos recreativos
- Centros comerciales y espacios deportivos
- Parques industriales y energías renovables
- Proyectos agrícolas y ganaderos
El objetivo es poner en valor activos públicos subutilizados, transformándolos en oportunidades de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.
Participación de instituciones públicas
En esta cuarta edición participarán:
- Fuerzas Armadas del Perú (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea)
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de la Producción
- Petroperú
- Instituto Peruano del Deporte
- Sociedad de Beneficencia de Lima
Cada institución presentará sus predios disponibles para inversión privada, fomentando la colaboración entre el Estado y el sector privado.
Resultados y proyección económica
En marzo de este año, las Fuerzas Armadas confiaron en PROINVERSIÓN para poner en valor más de 50 terrenos, recibiendo 13 cartas de interés en menos de cinco meses y dando inicio a un proyecto privado. Ahora se suman 19 nuevos predios estratégicos, consolidando una cartera total de 120 proyectos con inversiones estimadas por S/. 7.400 millones, lista para impulsar la economía y la competitividad del país.
Proyectos en Activos: eficiencia y transparencia
Los Proyectos en Activos permiten que las entidades públicas aprovechen sus bienes mediante inversión privada, donde el inversionista asume riesgos y costos de ejecución, operación y mantenimiento, garantizando eficiencia, transparencia y agilidad, bajo el marco del Decreto Legislativo 1362.
Cada proyecto demuestra cómo la alianza entre Estado y sector privado puede generar valor, empleo y desarrollo sostenible en Perú.
El evento se realizará este viernes 5 de septiembre en la Sala Huascarán del Hotel Hilton en Miraflores y será transmitido en vivo por las redes sociales de PROINVERSIÓN.