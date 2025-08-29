HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Economía

El 64% de empresas ya aplicó despidos en el primer semestre del año, según estudio de Bumeran

Entre las principales razones para justificar los despidos a trabajadores destacan la reducción de costos y un desempeño laboral insuficiente. Para lo que resta del 2025, el 26% de especialistas en recursos humanos proyecta un recorte de personal.

El 72% de los trabajadores afirma que en su organización han ocurrido despidos, reportó Bumeran. Foto: composición LR/Freepik
Un reciente estudio de Bumeran da cuenta sobre la evolución de los salarios y contrataciones en el Perú, así como el panorama para lo que resta del año. El 64% de los especialistas en recursos humanos reporta haber realizado despidos en el primer semestre debido a razones como la reducción de costos y un desempeño laboral insuficiente.

De cara a lo que viene, el 57% de expertos prevé mantener a su personal, el 26% anticipa reducirlo y solo el 17% habla de incorporaciones. Es preciso recordar que, el año pasado, la proyección respecto al segundo semestre en términos de plantilla indicaba que el 44% de empresas estimaba conservar el personal, el 41% planeaba disminuirlo y el 15% tenía la intención de aumentarlo.

“Durante el primer semestre, el 64% ya realizó despidos, principalmente por reducción de costos y desempeño insuficiente. Al analizar la región, Perú se encuentra entre los países con menor proporción de despidos”, explicó Diego Tala Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Bumeran: razones que motivaron los despidos

De acuerdo con el estudio de Bumeran, los despidos estarían ligados mayormente a la necesidad de aminorar costos con un 49%. Este tipo de argumentos lo suelen utilizar las empresas para identificar y eliminar gastos innecesarios u optimizar procesos debido a la compleja situación económica que atraviesan, lo que termina afectando los derechos de los trabajadores.

Por ejemplo, este diario recabó lo que ocurre en San Ignacio de Morococha, minera ubicada en la provincia de La Oroya (Junín). Según denunció la Federación Nacional Minera, hace algunas semanas se inició un segundo procedimiento de cese colectivo y suspensión perfecta de labores que ya ha afectado a cerca de 240 trabajadores, pese a que el primero aún no se ha resuelto. ¿La justificación? Una supuesta crisis económica y la necesidad de reducir costos operativos a fin de salvaguardar la continuidad del negocio.

Otras razones utilizadas por las compañías, como reporta Bumeran, son el desempeño insuficiente del personal con un 41% y el impacto de la actividad económica con un 31%. Además, se pueden observar factores que incluyen el cierre de departamentos o líneas de negocio (9%), así como fusiones o adquisiciones (5%).

En comparación con las otras naciones de la región, el porcentaje de despidos en Perú durante el primer semestre del año es el más bajo: Argentina ocupa el segundo lugar de este ranking con un 66%. A continuación, se encuentran Ecuador con un 69%; Panamá con un 76%; y Chile con un 77%.

Retornando a los resultados de nuestro país, el 43% de los profesionales de recursos humanos prevé una reducción de plantilla de menos del 10%, el 16% planea un recorte del 30%, el 13% una disminución del 20% y el 8% una rebaja del 10%.

Sin aumentos salariales ni ascensos

El 64% de los trabajadores indica que no ha recibido un aumento salarial hasta la fecha, mientras que el 36% afirma lo contrario, siendo este el segundo porcentaje más elevado de la región. En los demás países, la proporción de quienes han recibido un aumento es inferior: en Panamá, es del 19%; en Ecuador, del 21%; en Chile, del 30%; y solo en Argentina es superior, alcanzando el 42%.

Entre los que sí percibieron el incremento de su remuneración, el 69% señaló que se trató de un aumento real. Por otro lado, el 16% refirió que fue tanto por esta última razón como una actualización por inflación; y el 15% mencionó que fue únicamente por este tema. En Chile y Ecuador, el 53% de los profesionales recibió un aumento real; en Panamá, el 51%; y en Argentina, el 15%.

Sin aumentos salariales a la vista, los ascensos apuntan a una similar situación. El 82% de los empleados sostiene que no ha recibido ninguno en el transcurso de este año, una tendencia que se asemeja a la de la región. Además, el 72% de los talentos evidencia que en su centro de labores han ocurrido despidos, lo que significa cuatro puntos porcentuales menos que el 2024.

A contraparte, el 28% dice que no cesaron a nadie en su trabajo. En comparación con otros países de la región, el porcentaje de despidos es el segundo más bajo de la región, siendo Argentina el primero con un 69%; seguido por Ecuador con un 73%; Panamá con un 77%; y Chile con un 78%.

DATO

  • En el estudio "Salarios y contrataciones" participaron 4.103 trabajadores y especialistas en recursos humanos: 629 de Perú, 1571 de Argentina, 572 de Chile, 733 de Ecuador y 598 de Panamá.
