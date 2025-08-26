HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Economía

70% de comunidades amazónicas rechaza proyectos de energía, pero en zonas petroleras casi todos los apoyan

El rechazo generalizado no refleja la realidad local: en Loreto, donde hay actividad petrolera activa, la mayoría impulsa la reactivación. Expertos señalan que la burocracia y la falta de apoyo estatal limitan el desarrollo de la inversión energética.

La exploración de hidrocarburos en Perú enfrenta obstáculos sociales y competitivos. Foto: Gerser
La exploración de hidrocarburos en Perú enfrenta obstáculos sociales y competitivos. Foto: Gerser

La exploración de hidrocarburos en el Perú enfrenta un doble reto: superar la resistencia social en regiones estratégicas y ofrecer condiciones competitivas frente a países vecinos. Según análisis de reportes como “Petróleo en la Amazonía peruana” (2024) y “Amazonía, hidrocarburos y pueblos indígenas” de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), alrededor del 70% de las comunidades amazónicas rechaza los proyectos de exploración energética, mientras que solo un 30% o menos muestra algún nivel de disposición favorable.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

No obstante, estas cifras representan una visión general de la región y no reflejan la realidad de todas las zonas. José Fachín Ruiz, asesor de comunidades indígenas para La República, señaló que en áreas con actividad petrolera activa, como el circuito petrolero de Loreto, la mayoría de la población apoya la reactivación de la actividad, alcanzando niveles cercanos al 99%.

“Desde donde estamos, la población está impulsando los proyectos petroleros como fuente de desarrollo económico. No es que estén en contra; al contrario, casi todos quieren la reactivación petrolera”, afirmó.

Fachín explica que los estudios generales no capturan la percepción de las comunidades que conviven directamente con los proyectos. La oposición detectada por DAR se concentra en zonas específicas, como la cuenca de Alto Morona, mientras que la mayor parte de la región petrolera ha decidido poner en marcha su “plan de vida por petróleo”, que busca una transición energética responsable sin afectar la actividad que sostiene la economía local.

El asesor subraya que la transición a energías alternativas aún es incipiente y que la actividad petrolera sigue siendo la principal fuente económica y energética. Critica la falta de diversificación local y la histórica insuficiencia del Estado para promover alternativas, además de actitudes discriminatorias hacia las comunidades amazónicas. Fachín añade:

“Durante los últimos 15 años hemos trabajado desde el movimiento indígena para defender la Amazonía, pero con este gobierno nada podemos hacer. La población se está organizando para un nuevo proceso y un eventual nuevo gobierno que pueda reiniciar nuestra agenda”.

Marco regulatorio y estímulos a la inversión 

De cara a la XIV Conferencia Gas Natural Perú 2025, Arturo Vásquez, socio y director de investigación de GĚRENS, afirmó que la industria necesita señales claras para atraer a nuevos actores:

“Es fundamental generar un marco fiscal y regulatorio predecible que reduzca los riesgos de inversión, sobre todo para las compañías junior, que asumen altos riesgos financieros y técnicos en las etapas iniciales”.

Vásquez propuso medidas como créditos tributarios, esquemas de regalías competitivos, incentivos de depreciación acelerada y mayor flexibilidad contractual, además de simplificar permisos y licencias, factores que actualmente retrasan la ejecución de proyectos.

Por su parte, Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que los incentivos tributarios por sí solos no garantizan desarrollo:

“Diversos estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que estas medidas no siempre se traducen en mayor desarrollo de proyectos. Es más importante mejorar el entorno para la inversión: simplificar permisos y licencias, reducir la carga burocrática y fortalecer instituciones clave como el SENACE”.

Maita explica que el SENACE, encargado de revisar instrumentos de gestión ambiental, enfrenta limitaciones de presupuesto y coordinación con otras entidades, lo que retrasa los procesos. “El tiempo promedio de aprobación de un estudio de impacto ambiental en hidrocarburos debería ser de unos 7 meses y medio, pero en 2022 alcanzó los 18 meses, más del doble del plazo legal. Para reactivar la inversión, es fundamental atacar estos cuellos de botella y acompañar permanentemente a las comunidades”, señaló.

Confianza social y ambiental 

Aunque algunas comunidades expresan oposición, la experiencia de Fachín demuestra que en los territorios petroleros activos predomina la aceptación. Revertir la percepción negativa en otras zonas exige diálogo temprano y programas de desarrollo local que evidencien beneficios tangibles desde las fases iniciales.

En el plano ambiental, la adopción de tecnologías de menor huella ecológica y procesos de licenciamiento más ágiles se presentan como requisitos indispensables.

“No se trata de relajar estándares, sino de garantizar sostenibilidad sin que el exceso de trámites desincentive la inversión”, remarcó Vásquez.

El desafío en Perú no es la falta de recursos: el país cuenta con reservas de petróleo y gas natural significativas, pero su desarrollo depende de mejorar la predictibilidad regulatoria, reducir la burocracia y fortalecer la presencia del Estado en territorios estratégicos para asegurar que los beneficios energéticos lleguen a las comunidades y al país.

Notas relacionadas
Petroperú: Fitch Ratings mantiene su calificación crediticia por falta de liquidez y respaldo estructural

Petroperú: Fitch Ratings mantiene su calificación crediticia por falta de liquidez y respaldo estructural

LEER MÁS
Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

LEER MÁS
Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Petroperú: Fitch Ratings mantiene su calificación crediticia por falta de liquidez y respaldo estructural

Petroperú: Fitch Ratings mantiene su calificación crediticia por falta de liquidez y respaldo estructural

LEER MÁS
Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: Esto debes cumplir

Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: Esto debes cumplir

LEER MÁS
Inversión privada en Perú toca récord en cuatro años, pero campaña electoral enfriará su impulso en la segunda mitad de 2025

Inversión privada en Perú toca récord en cuatro años, pero campaña electoral enfriará su impulso en la segunda mitad de 2025

LEER MÁS
CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

LEER MÁS
De Arequipa a Shanghai en 30 días: Matarani se conecta con China y Brasil en tiempo récord

De Arequipa a Shanghai en 30 días: Matarani se conecta con China y Brasil en tiempo récord

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Economía

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Trabajadores mineros de San Juan de Chorunga realizan huelga indefinida por mejoras salariales

Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota