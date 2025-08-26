70% de comunidades amazónicas rechaza proyectos de energía, pero en zonas petroleras casi todos los apoyan

La exploración de hidrocarburos en el Perú enfrenta un doble reto: superar la resistencia social en regiones estratégicas y ofrecer condiciones competitivas frente a países vecinos. Según análisis de reportes como “Petróleo en la Amazonía peruana” (2024) y “Amazonía, hidrocarburos y pueblos indígenas” de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), alrededor del 70% de las comunidades amazónicas rechaza los proyectos de exploración energética, mientras que solo un 30% o menos muestra algún nivel de disposición favorable.

No obstante, estas cifras representan una visión general de la región y no reflejan la realidad de todas las zonas. José Fachín Ruiz, asesor de comunidades indígenas para La República, señaló que en áreas con actividad petrolera activa, como el circuito petrolero de Loreto, la mayoría de la población apoya la reactivación de la actividad, alcanzando niveles cercanos al 99%.

“Desde donde estamos, la población está impulsando los proyectos petroleros como fuente de desarrollo económico. No es que estén en contra; al contrario, casi todos quieren la reactivación petrolera”, afirmó.

Fachín explica que los estudios generales no capturan la percepción de las comunidades que conviven directamente con los proyectos. La oposición detectada por DAR se concentra en zonas específicas, como la cuenca de Alto Morona, mientras que la mayor parte de la región petrolera ha decidido poner en marcha su “plan de vida por petróleo”, que busca una transición energética responsable sin afectar la actividad que sostiene la economía local.

El asesor subraya que la transición a energías alternativas aún es incipiente y que la actividad petrolera sigue siendo la principal fuente económica y energética. Critica la falta de diversificación local y la histórica insuficiencia del Estado para promover alternativas, además de actitudes discriminatorias hacia las comunidades amazónicas. Fachín añade:

“Durante los últimos 15 años hemos trabajado desde el movimiento indígena para defender la Amazonía, pero con este gobierno nada podemos hacer. La población se está organizando para un nuevo proceso y un eventual nuevo gobierno que pueda reiniciar nuestra agenda”.

Marco regulatorio y estímulos a la inversión

De cara a la XIV Conferencia Gas Natural Perú 2025, Arturo Vásquez, socio y director de investigación de GĚRENS, afirmó que la industria necesita señales claras para atraer a nuevos actores:

“Es fundamental generar un marco fiscal y regulatorio predecible que reduzca los riesgos de inversión, sobre todo para las compañías junior, que asumen altos riesgos financieros y técnicos en las etapas iniciales”.

Vásquez propuso medidas como créditos tributarios, esquemas de regalías competitivos, incentivos de depreciación acelerada y mayor flexibilidad contractual, además de simplificar permisos y licencias, factores que actualmente retrasan la ejecución de proyectos.

Por su parte, Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que los incentivos tributarios por sí solos no garantizan desarrollo:

“Diversos estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que estas medidas no siempre se traducen en mayor desarrollo de proyectos. Es más importante mejorar el entorno para la inversión: simplificar permisos y licencias, reducir la carga burocrática y fortalecer instituciones clave como el SENACE”.

Maita explica que el SENACE, encargado de revisar instrumentos de gestión ambiental, enfrenta limitaciones de presupuesto y coordinación con otras entidades, lo que retrasa los procesos. “El tiempo promedio de aprobación de un estudio de impacto ambiental en hidrocarburos debería ser de unos 7 meses y medio, pero en 2022 alcanzó los 18 meses, más del doble del plazo legal. Para reactivar la inversión, es fundamental atacar estos cuellos de botella y acompañar permanentemente a las comunidades”, señaló.

Confianza social y ambiental

Aunque algunas comunidades expresan oposición, la experiencia de Fachín demuestra que en los territorios petroleros activos predomina la aceptación. Revertir la percepción negativa en otras zonas exige diálogo temprano y programas de desarrollo local que evidencien beneficios tangibles desde las fases iniciales.

En el plano ambiental, la adopción de tecnologías de menor huella ecológica y procesos de licenciamiento más ágiles se presentan como requisitos indispensables.

“No se trata de relajar estándares, sino de garantizar sostenibilidad sin que el exceso de trámites desincentive la inversión”, remarcó Vásquez.

El desafío en Perú no es la falta de recursos: el país cuenta con reservas de petróleo y gas natural significativas, pero su desarrollo depende de mejorar la predictibilidad regulatoria, reducir la burocracia y fortalecer la presencia del Estado en territorios estratégicos para asegurar que los beneficios energéticos lleguen a las comunidades y al país.