HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      
Economía

Daniel Yoshiwara, product manager de BYD Auto Perú: “En Latinoamérica, la adopción del auto eléctrico ya es una realidad”

ENTREVISTA. El gerente de producto de BYD Auto Perú explica cómo los autos eléctricos ya compiten en precio frente a los de combustión, las alternativas de carga disponibles y la necesidad de incentivos estatales para acelerar la transición hacia la electromovilidad.

BYD inicia relanzamiento en Perú junto a Motorysa. Foto: Daniel Yoshiwara
BYD inicia relanzamiento en Perú junto a Motorysa. Foto: Daniel Yoshiwara

La multinacional china BYD ha iniciado un relanzamiento en el país de la mano de su importador oficial, Motorysa, con miras a posicionar modelos eléctricos e híbridos enchufables en un segmento que demanda sostenibilidad y eficiencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Daniel Yoshiwara, product manager para BYD Auto Perú, explica en entrevista con La República cómo la marca planea consolidar su presencia en el país, cuáles son los retos de infraestructura que aún limitan la masificación de la electromovilidad y por qué el consumidor peruano ya está listo para acelerar esta transición.

—BYD ya tiene presencia global, pero ¿cómo se ve Perú en su mapa de prioridades?

BYD, en la actualidad, es la marca líder en vehículos de “Nuevas Energías” (NEV) en todo el mundo. NEV incorpora vehículos 100% eléctricos (BEV) y vehículos híbridos enchufables (PHEV = plug-in hybrid).

En Asia y Europa ya están mucho más posicionados, y en Latinoamérica el crecimiento ya es una realidad. En diciembre relanzamos la marca en Perú con Motorysa, nuestro importador oficial, y desde enero de este año iniciamos actividades comerciales.

—En un país donde predomina el motor a combustión, ¿qué le falta al Perú para dar el salto al auto eléctrico?

Son varios factores. Primero, educación: entender que un vehículo eléctrico trae muchos beneficios como la no-emisión de gases nocivos así como un costo operativo más económico. Segundo, infraestructura: todavía no tenemos una red pública de carga robusta, lo que limita la demanda. 

Un paso intermedio son los híbridos enchufables, porque ofrecen autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros y permiten cargar en casa o, en su defecto, usar combustible.

—¿Cuáles son las principales barreras que frenan la masificación de la electromovilidad en el país?

La principal es la red de carga. Luego están los paradigmas: muchos creen que cargar un auto eléctrico es más caro que la gasolina, cuando en realidad con unos 30 soles puedes recorrer cerca de 380 kilómetros dependiendo del tamaño de la batería.

Finalmente, el precio: hasta hace pocos años era más alto, pero hoy casi todos los modelos de BYD están al mismo rango que un vehículo a combustión.

—Si alguien compra un auto eléctrico fuera de Lima, ¿qué tan fácil es recargarlo?

Existen varias alternativas. Por un lado, los autos eléctricos permiten recuperar parte de la energía mediante la desaceleración o el frenado regenerativo, pero lo más eficiente es conectarlos a la red eléctrica mediante cargadores portátiles que se enchufan a un tomacorriente doméstico o aprovechar cargadores públicos de mayor potencia en estaciones especializadas.

Incluso hay casos de personas que han hecho viajes internacionales en su BYD usando cargadores portátiles y se conectaban en hoteles durante las paradas para descansar, siempre con autorización del hospedaje y pagando un pequeño costo por kilowatt. 

Con una buena planificación, los viajes largos en auto eléctrico son totalmente viables.

—¿Cómo responde BYD a las dudas sobre la autonomía de las baterías?

La autonomía depende del estilo de manejo, igual que en un vehículo a combustión. Dependiendo del modelo, tenemos autonomías combinadas en un PHEV de hasta casi 1,200km. En el caso de eléctricos, hace poco nuestra BYD Tang EV viajó desde Lima hasta Colquijirca en Cerro de Pasco y llegó con 20% de batería restante, demostrando que es posible viajar largas distancias y en altura con un 100% eléctrico.

—¿Qué papel debería jugar el Estado en este proceso?

Comparado con otros países, faltan incentivos. En Perú un auto eléctrico no tiene beneficios tributarios adicionales frente a un vehículo a combustión, lo que desincentiva su adopción. Además, debería promover inversiones en electrolineras. 

En países como Francia existen incluso plataformas estilo Airbnb para cargadores. Aquí podríamos adaptar modelos similares.

—¿El mercado peruano está listo para un salto rápido o será una transición lenta?

Yo creo que será más rápido de lo esperado. Hasta julio de este año ya se vendieron 673 autos eléctricos e híbridos enchufables, más que todo el año pasado. La gente está interesada y mucho más consciente de los beneficios. En dos o tres años veremos un crecimiento fuerte.

—¿Qué aprendizajes trae BYD de otros países de la región?

Principalmente, educación y pruebas de manejo. Cuando la gente experimenta un auto eléctrico en condiciones reales, cambia de chip. En otros países eso ha sido clave para masificar la electromovilidad.

—En un contexto de dólar alto e inflación, ¿cómo compite un auto eléctrico con uno convencional en el bolsillo del peruano?

La estrategia de BYD es clara: ofrecer precios similares o menores que un auto a combustión, pero con mayor equipamiento. Además, integramos tecnologías adicionales como llave digital, aplicaciones móviles y hasta karaoke o sistemas VTOL que permiten usar el auto como fuente de energía para camping, emergencias o trabajo en campo.

—¿Los modelos BYD son aptos para la geografía peruana?

Sí. Están diseñados para condiciones exigentes. En altura no pierden potencia, porque no dependen del oxígeno. En trochas se comportan de forma estable y segura. Y también contamos con modelos de doble tracción para terrenos más extremos.

—BYD no solo vende autos. ¿Qué otros negocios desarrolla la marca?

Además de autos, BYD tiene otras verticales de negocio como buses y camiones eléctricos así como soluciones energéticas como paneles solares y baterías. En Perú el foco inicial son los autos, pero poco a poco BYD podría aperturar otras líneas de negocio vinculadas a ciudades sostenibles.

—¿En tres palabras, cómo define la estrategia de BYD en Perú para los próximos cinco años?

Tecnología, experiencia y confianza.

—Finalmente, si usted fuera un consumidor peruano de a pie, ¿qué le diría para decidirse hoy por un auto eléctrico?

Que no espere más tiempo. Adoptar un auto eléctrico o híbrido enchufable puede brindarte una mejor calidad de vida.

Notas relacionadas
El auto volador llegaría en 2026: AirCar tiene alas y puede alcanzar los 250 km/h en el aire

El auto volador llegaría en 2026: AirCar tiene alas y puede alcanzar los 250 km/h en el aire

LEER MÁS
Los taxis voladores ya son una realidad: China autoriza su uso para transportar pasajeros

Los taxis voladores ya son una realidad: China autoriza su uso para transportar pasajeros

LEER MÁS
La abrumante superioridad del país que adelantó a Estados Unidos y lidera el sector automovilístico en el mundo

La abrumante superioridad del país que adelantó a Estados Unidos y lidera el sector automovilístico en el mundo

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

LEER MÁS
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS
Fuerza Popular alista más exoneraciones tributarias en la Comisión de Economía del Congreso

Fuerza Popular alista más exoneraciones tributarias en la Comisión de Economía del Congreso

LEER MÁS
¿Estás en la lista del Fonavi 2025? Consulta con tu DNI si cobras en agosto vía Banco de la Nación

¿Estás en la lista del Fonavi 2025? Consulta con tu DNI si cobras en agosto vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 15 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

IPE: abrir una mina en Perú puede tomar 40 años y fomentar minería ilegal

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota