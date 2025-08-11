HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Satisfacción mantiene al streaming en la canasta básica digital de los peruanos en año preelectoral

El mercado peruano de streaming vive una fragmentación sin precedentes: consumidores diversifican sus suscripciones, ajustan el gasto según estrenos y recurren a opciones gratuitas o compartidas.

La incertidumbre política actual influye en el consumo. Foto: recreación ilustrativa generada con IA para La República.
La incertidumbre política actual influye en el consumo. Foto: recreación ilustrativa generada con IA para La República.

El negocio del streaming en Perú atraviesa una reconfiguración que impacta tanto en las estrategias empresariales como en el gasto de los hogares. El estudio “1000 Peruanos Dicen” de Omnicom Media Group (OMG), en su XI Ola, confirma que, aunque Netflix sigue liderando, el consumidor peruano ya no es fiel a una sola marca y reparte su presupuesto entre varias plataformas.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el primer semestre de 2025, el Top 5 de servicios más consumidos lo encabezan Netflix, Disney+, Prime Video (Amazon), Max y Star+. Les siguen Pluto TV, Direct TV GO, HBO Go, Paramount y Crunchyroll.

En comparación con enero, se registra fragmentación del consumo: Max y Pluto TV aumentaron levemente su cuota, mientras que las líderes retrocedieron marginalmente. Esto refleja un mercado más competitivo y sensible a precios, promociones y estrenos puntuales.

Un gasto que ya compite con bienes esenciales

Según Catalina Niño, Directora de investigación de Omnicom Media Group de Perú & Bolivia, las plataformas de streaming ya forman parte de la canasta básica de gasto digital junto a alimentos, productos de aseo o cuidado de mascotas. Su ventaja frente a otros servicios es la flexibilidad: el usuario activa o desactiva su suscripción según su presupuesto o el contenido que le interese.

“Es consumo a la carta. Un estreno como The Last of Us impulsó a Max, pero cuando termina la temporada, el usuario apaga la plataforma hasta nuevo aviso”, señala a La República.

Este patrón, dicen los analistas, obliga a las empresas a invertir constantemente en contenido atractivo para retener clientes y reducir la rotación de suscriptores.

Coyuntura política y cautela en el gasto

La XI Ola del estudio se publica en un año preelectoral, un factor que, según Niño, está influyendo en las decisiones económicas de los hogares.

“El 53% de los encuestados siente que el país está estancado. Esa sensación no es de retroceso, pero sí de quietud, y eso lleva a priorizar gastos que ofrezcan certeza y satisfacción inmediata”, explica.

La incertidumbre política reduce la disposición a asumir nuevos compromisos de pago, favoreciendo modelos de suscripción flexibles o consumo de contenidos gratuitos.

Economía informal del streaming

La búsqueda de ahorro alimenta una economía paralela en el sector: desde compartir una cuenta entre varios usuarios para pagar menos, hasta adquirir accesos revendidos a precios reducidos. Aunque OMG no mide aún este fenómeno, Niño reconoce que forma parte de la “cultura recursiva” del consumidor peruano, que busca optimizar cada sol invertido en entretenimiento.

Además de las plataformas internacionales, los canales nacionales han reforzado su presencia en el streaming mediante transmisiones en vivo vía web, ofreciendo realities, series y programas en horarios flexibles. 

Paralelamente, creadores de contenido en YouTube monetizan producciones propias que atraen audiencias masivas, lo que amplía la competencia por el tiempo y el gasto del consumidor.

Notas relacionadas
¿Ves series mientras viajas? Así puedes calcular cuántos megas usas y evitar quedarte sin datos

¿Ves series mientras viajas? Así puedes calcular cuántos megas usas y evitar quedarte sin datos

LEER MÁS
'Perdido en la montaña': la historia real detrás de la nueva película que es un éxito mundial en Netflix

'Perdido en la montaña': la historia real detrás de la nueva película que es un éxito mundial en Netflix

LEER MÁS
La peculiar película sobre humanos zombis con cara de pez que arrasa en Netflix: ¿de qué trata?

La peculiar película sobre humanos zombis con cara de pez que arrasa en Netflix: ¿de qué trata?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

LEER MÁS
Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

LEER MÁS
Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Economía

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes en el Banco de la Nación

Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota