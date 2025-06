Julio Velarde, presidente del BCRP: "Antes, la opinión del Ministerio de Economía era respetada"

Durante el reporte de inflación de junio, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aseguró que antes, la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) era usualmente respetada y que con el pasar de los años dejó de ser escuchada.

Esto en alusión a leyes aprobadas por el Congreso que han dejado de lado los argumentos técnicos del MEF y reflejan, en la práctica, la pérdida de peso del Ministerio de Economía, situación que ha sido advertida en reiteradas oportunidades por especialistas y exministros de Economía consultados por este diario.

"En la mayor parte de los casos, el MEF opinaba y su opinión era responsable y se discutía en todo caso. Estoy hablando desde el 2016 inclusive", comentó Velarde y puso de ejemplo al retiro de los fondos de pensiones (AFP) del 95,5%.

En el transcurrir de los años, el Parlamento ha aprobado una serie de leyes que ponen en riesgo las finanzas públicas. La última fue en mayo sobre la ley que reduce progresivamente el impuesto general a las ventas (IGV) al gobierno central para incrementar el fondo a las municipalidades, es decir alrededor de S/10.000 millones se dejarían de recaudar en la próxima administración, incluso con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas.

Otro ejemplo es la nueva ley agraria, aprobada en primera votación, que recorta impuesto a las grandes agroexportadoras de 29,5% al 15%, que deja de lado la opinión técnica del MEF en diciembre del 2024, en el que decía que dicha ley "no tiene ninguna justificación y resulta antitécnico", toda vez que "los beneficios tributarios están dirigidos a una fracción reducida de beneficiarios.

Otra de las medidas regresivas es la rebaja del IGV para restaurantes y hoteles, que en la práctica beneficia a grandes cadenas. El MEF, que antes ponía freno a este tipo de desvíos, ha perdido esa capacidad de control, comentó anteriormente el economista Armando Mendoza.

"El Poder Ejecutivo en su conjunto es un gobierno débil. Y eso alcanza al Ministerio de Economía también, que ha perdido poder frente al Congreso, pero también dentro del gabinete", anotó para este diario el exjefe de Sunat Luis Arias Minaya.

Julio Velarde: "Sin criterios técnicos, no se puede tener un buen gobierno"

Julio Velarde consideró que es una tendencia que ocurre en la mayoría de los países y que por ello no "me sorprende tanto". "Hay muchas explicaciones, no me voy a meter en ellas, pero sí creo que sin criterios técnicos a la larga no se puede tener un buen gobierno", advirtió el jefe de la autoridad monetaria. "No es un capricho del MEF la opinión técnica, pero sí creo que al menos deberían tener mas en cuenta y discutir", apuntó.

En sus proyecciones para este año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recortó su estimado del crecimiento de la economía peruana para este año de 3,2% a 3,1% principalmente, atribuyó, por el menor desempeño del sector minero.

"Mucho tiene que ver con minería metálica. (La empresa minera china) Shougang va a dejar de operar cinco o seis meses y está afectando la producción de hierro y minera del país", explicó el presidente del BCRP, Julio Velarde, durante el Reporte de Inflación de junio.