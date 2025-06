Yapeaste por error a otra persona: esto es lo que debes saber para solicitar la devolución del dinero en 2025

Yape es una de las billeteras electrónicas más utilizadas en Perú, permitiendo realizar pagos a través del celular de manera rápida y sencilla. Sin embargo, algunos usuarios se preguntan si es posible cancelar un pago realizado por error, ya sea por un monto incorrecto o por un contacto erróneo. Según la información publicada en la plataforma oficial de Yape, la empresa ofrece una solución para quienes se encuentren en esta situación.

La plataforma señala que no es posible revertir una transacción una vez realizada. No obstante, se recomienda verificar en la libreta de contactos si algún número comparte los tres últimos dígitos del destinatario al que se envió el pago por error. Este tipo de equivocación puede ocurrir cuando el número ya no pertenece al contacto original. En este caso, la devolución del dinero dependerá de la disposición del receptor.

Usuarios de Yape pueden modificar su límite de recepción diario

Los usuarios interesados en ajustar el límite de recepción diario tienen la opción de hacerlo directamente desde la aplicación, eligiendo entre los montos disponibles: S/500, S/950 o S/2.000. Esta opción está disponible solo para cuentas Yape con BCP y para la Cuenta Yape con DNI. Para modificar el límite, deben seguir los siguientes pasos:

Desde el menú de 3 líneas (☰) de la app, ingresar a "Ajustes".

Seleccionar la opción "Límites transaccionales".

Elegir el límite diario deseado.

Ingresar el código de validación.

Recibirás un correo de confirmación.

¿Cómo crear una cuenta en Yape utilizando solo el DNI?

Para registrarse en Yape con únicamente el DNI, lo primero es descargar la aplicación en el teléfono móvil. Si no está instalada, dirígete a la Play Store y procede con la descarga.

Al abrir la app, selecciona "Crear una nueva cuenta".

Ingresa tu número de teléfono, pues recibirás un código de verificación por mensaje de texto.

Introduce el código recibido y selecciona "Validar código".

Elige "DNI" como tipo de documento, ingresa los 8 dígitos de tu DNI y tu correo electrónico (debe estar activo para recibir las notificaciones sobre los movimientos de tu cuenta).

Crea una contraseña de 6 dígitos, asegurándote de que sea segura.

Luego, selecciona "Yape con DNI" para vincular tu cuenta y completa los datos adicionales.

Finalmente, acepta los Términos y Condiciones y continúa. ¡Listo! Ahora habrás completado el registro en Yape.

¿Qué es Yape en Perú?

Yape es una aplicación de pago móvil que permite transferencias de dinero instantáneas con el uso un número de celular o código QR, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP). La plataforma de Yape ha revolucionado la forma en que las personas realizan sus transacciones financieras, que brinda una alternativa segura, rápida y conveniente para enviar y recibir dinero a través de dispositivos móviles.

