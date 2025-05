Uno de cada seis peruanos sufre burnout laboral frecuente: la tasa más alta de Latinoamérica, según el Reporte de Burnout Laboral 2025 de Buk

Perú registra la cifra más alarmante de agotamiento laboral frecuente en la región: el 16% de los trabajadores —uno de cada seis— experimenta burnout de forma constante, según el más reciente Reporte de Burnout Laboral elaborado por Buk. Este porcentaje supera al de países como Colombia, México y Chile, posicionando al país como el más afectado por este síndrome en Latinoamérica.

El informe revela que el problema impacta con mayor fuerza a las generaciones jóvenes. El 17% de los centennials (generación Z) y el 14% de los millennials reporta burnout frecuente, frente al 8% en los baby boomers. El desgaste emocional se acentúa además en mujeres, personas neurodivergentes y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes presentan niveles de agotamiento significativamente más altos que el resto.

Un modelo laboral que agota: causas y consecuencias

Según Sebastián Ausin, Country Manager de Buk en Perú, estos datos evidencian que el burnout ya no es un fenómeno individual, sino una consecuencia estructural de la forma en que se gestionan las organizaciones. La falta de flexibilidad laboral y el escaso reconocimiento son factores clave: 23% de quienes están insatisfechos con la flexibilidad y 27% de los que no se sienten valorados sufren agotamiento frecuente. Esta situación está repercutiendo directamente en el compromiso laboral: el 49% de quienes enfrentan burnout busca cambiar de empleo, y cuatro de cada diez no recomendaría su empresa.

El diagnóstico es claro: la cultura laboral en Perú está quedando corta frente a las expectativas y necesidades de bienestar de los trabajadores, especialmente de los más jóvenes. “Promover el bienestar ya no es un beneficio negociable, es una condición para la sostenibilidad del negocio”, advirtió Ausin.

Revertir el desgaste: propuestas para empresas y líderes

A pesar de este panorama preocupante, los peruanos muestran una notable capacidad de resiliencia: el 81% de quienes padecen burnout frecuente logra cumplir con sus tareas en tiempo y forma, lo que representa la tasa más alta entre los países analizados.

Frente a este contexto, Buk propone medidas concretas para combatir el agotamiento: fomentar una cultura centrada en el bienestar real, aplicar políticas de flexibilidad, reconocer el trabajo bien hecho, capacitar a los líderes en salud mental y monitorear constantemente el estado emocional de los equipos. También es crucial educar a los colaboradores para que reconozcan síntomas como desmotivación, cansancio crónico, aislamiento y dificultades cognitivas, y puedan actuar antes de que el síndrome avance.

La advertencia está sobre la mesa: si no se transforman las condiciones laborales actuales, el burnout podría dejar de ser una excepción y convertirse en la norma.

¿Qué son los Millennials y los Centennials?

Los Millennials y los Centennials son dos generaciones diferentes que se definen principalmente por su año de nacimiento y las características sociales, culturales y tecnológicas que los marcan.