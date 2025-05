¿Habrá feriado largo en Perú tras oficialización del 26 de mayo como día no laborable en Moquegua y Tacna? Esto señala la norma

El lunes 26 de mayo de 2025 ha sido declarado día no laborable en las provincias de Ilo (Moquegua) y Tacna, con motivo de la conmemoración de su creación política y la celebración de la Batalla de Campo de la Alianza, respectivamente. Esta disposición, establecida por la Ley N.º 31667 y la Ley N.º 24681, solo aplica a los trabajadores del sector público que presten servicios en estas dos regiones.

Aunque los empleados públicos en estas zonas (Moquegua y Tacna) podrán disfrutar de un descanso extendido desde el sábado 24 de mayo, hasta el lunes 26 de mayo (declarado como día no laborable) dado que en su mayoría no laboran los fines de semana, esta medida no se considera un feriado largo a nivel nacional, ya que no afecta a otras provincias o departamentos del país.

Feriado largo desde el 24 de mayo al 26 de mayo de 2025 en Perú, ¿qué señala El Peruano?

De acuerdo con la Ley N.º 31667 y la Ley N.º 24681, publicadas en el Diario El Peruano, el lunes 26 de mayo será día no laborable en la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, por la conmemoración de su creación política. La misma medida se aplicará en el departamento de Tacna, en el marco de la celebración de la Batalla de Campo de la Alianza.

Los trabajadores del sector público que laboren en las regiones mencionadas podrán disfrutar de un descanso prolongado desde el 24 de mayo, debido a que, en su mayoría, no laboran los fines de semana. Sin embargo, cabe señalar que las horas no trabajadas durante el feriado excepcional deberán ser compensadas dentro de un plazo determinado por la entidad empleadora. En el caso del sector privado, la medida se podrá aplicar mediante un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

Declaran 26 de mayo como día no laborable en Moquegua y Tacna, ¿es aplicable a nivel nacional?

El 26 de mayo ha sido declarado día no laborable únicamente en las provincias de Ilo, en Moquegua, y en Tacna, a través de la Ley N.º 31667 y la Ley N.º 24681, con motivo de la conmemoración de la creación política de Ilo y la celebración de la Batalla de Campo de la Alianza, respectivamente.

Cabe señalar que este día no laborable tiene carácter regional y no se aplica en otros departamentos del país. Por lo tanto, la medida no afecta a nivel nacional, y los trabajadores de otras regiones seguirán sus actividades laborales de acuerdo con su calendario habitual en la empresa en la que desempeñe funciones.

¿Cuál es el próximo día no laborable aplicable a nivel nacional en Perú este 2025?

El próximo día no laborable a nivel nacional en Perú será el viernes 26 de diciembre de 2025, según lo establecido por el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM. Esta medida aplica a los trabajadores del sector público, con el propósito de promover el turismo interno. Los trabajadores deberán compensar las horas no laboradas dentro de los diez días posteriores, o dentro del plazo que determine la entidad correspondiente.

En el caso del sector privado, la decisión de aplicar este día no laborable dependerá de un acuerdo entre empleador y trabajador. Si se labora en esta fecha, el empleador no deberá pagar una remuneración adicional, conforme a la normativa vigente. Caso contrario sucede cuando se trabaja en un feriado nacional, situación que amerita un pago triple en favor del empleado.

