Declaran día no laborable este 26 de mayo en dos regiones del Perú ¿qué se celebra y quiénes podrán descansar en esa fecha?

El 26 de mayo es declarado día no laborable en la ciudad de Tacna y la provincia de Ilo. Foto: Composición LR/Andina. | Foto: Composición LR/Andina.

El lunes 26 de mayo será un día no laborable en dos regiones ubicadas del sur del Perú. Según la Ley N.° 2468, dicha fecha es reconocida como día no laborable en la ciudad de Tacna. Asimismo, ha sido declarado como día no laborable, de naturaleza compensable, en toda la provincia de Ilo, ubicada en el departamento de Moquegua.

Estas disposiciones permiten conmemorar acontecimientos significativos para ambas localidades y, al mismo tiempo, ofrecen una oportunidad para hacer una pausa en las actividades cotidianas. Es un momento propicio para el descanso, la reflexión y la celebración de la identidad local.

Día no laborable el 26 de mayo: ¿qué se celebra en la ciudad de Tacna y provincia de Ilo?

En el año 2022, el Pleno del Congreso del Perú aprobó el dictamen que declara el 26 de mayo de cada año como día cívico no laborable en la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. Esta fecha conmemora el aniversario de creación política de Ilo, una provincia que ha mostrado un crecimiento sostenido en los ámbitos industrial, portuario y turístico, consolidándose como un polo de desarrollo para el sur del país.

Asimismo, en la ciudad de Tacna, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo confirmó que el 26 de mayo también será día no laborable, de acuerdo con lo estipulado en la Ley N.° 24681. Esta norma establece dicha fecha como no laborable en conmemoración de la Batalla del Alto de la Alianza, enfrentamiento ocurrido en 1880 durante la Guerra del Pacífico, que es recordado como un acto heroico de resistencia y sacrificio del pueblo tacneño.

¿Quiénes pueden descansar el 26 de mayo declarado día no laborable en dos regiones del Perú?

El 26 de mayo es una fecha cívica no laborable en Tacna y la provincia de Ilo, en Moquegua. Esta conmemoración es compensable y aplica para los empleados del sector público, según la normativa actual. Es importante destacar que los empleadores del sector privado también pueden permitir esta conmemoración, siempre y cuando haya un acuerdo previo entre el empleador y los trabajadores sobre cómo se compensarán las horas no trabajadas.

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado en Perú?

En Perú, la diferencia entre un día no laborable y un feriado radica principalmente en su naturaleza legal y el impacto en el pago al trabajador:

Feriado

Está establecido por ley (como el 28 de julio o el 1 de enero).

(como el 28 de julio o el 1 de enero). Es obligatorio para todos los trabajadores , públicos y privados.

, públicos y privados. Si el trabajador no labora , igual recibe su pago habitual .

, igual . Si el trabajador labora ese día, tiene derecho a recibir triple remuneración: su pago regular, el pago por el feriado y una sobretasa del 100 % por trabajar en feriado (salvo que se le otorgue un día de descanso sustitutorio).

Día no laborable

Es decretado por el Gobierno , usualmente para fomentar el turismo o extender fines de semana largos.

, usualmente para fomentar el turismo o extender fines de semana largos. Solo aplica a trabajadores del sector público (aunque las empresas privadas pueden acogerse voluntariamente).

(aunque las empresas privadas pueden acogerse voluntariamente). El día se debe compensar: el trabajador no trabaja, pero luego debe recuperar las horas en fechas acordadas con su empleador.

