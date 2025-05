Productos peruanos suben de precio en mercados de Bolivia tras alza del sol y comerciantes optan por vender solo mercadería nacional

La actual crisis económica en Bolivia viene impactando directamente en los mercados de abasto del país. Un reciente informe de RPT Bolivia revela que el alza del sol peruano frente al boliviano ha encarecido considerablemente la importación de productos peruanos. Debido al desfavorable tipo de cambio, muchos comerciantes deben pagar hasta 5 bolivianos por cada sol peruano, lo que ha incrementado los costos y reducido la rentabilidad de los productos importados.

Como consecuencia, muchos vendedores han optado por dejar de adquirir productos peruanos, priorizando la comercialización de mercancías nacionales. “Casi el doble o el triple, porque el sol está como 4 bolivianos. Ya no compro”, expresó una comerciante boliviana, reflejando el sentir de muchos en medio de una inflación que sigue siendo un problema persistente en el país.

Productos peruanos son muy caros en Bolivia: "Va subiendo cada semana"

En medio de la compleja situación económica que atraviesa Bolivia, los precios de los productos peruanos se mantienen inestables, principalmente por el impacto del tipo de cambio. Comerciantes bolivianos señalan que los costos varían constantemente, dificultando la actividad comercial. "Pero, (los productos peruanos) van subiendo cada semana, otro precio, otro precio, ya no se puede, no hay caso de ya hacer negocio. Y no hay venta con lo que es caro", indicó una comerciante.

Otra comerciante dedicada a la venta de abarrotes agregó: “Los precios están muy elevados y ya ni siquiera hay para comprar. Los productos no están llegando”. Estas declaraciones evidencian cómo el alza del sol peruano y la inflación afectan el abastecimiento y la dinámica del comercio en los mercados locales.

Crisis en Bolivia: economista advierte de la pérdida de valor en la moneda boliviana

El economista boliviano Lic. Fernando Romero advirtió sobre la creciente brecha cambiaria entre el boliviano y el sol peruano, particularmente en las zonas fronterizas. "Ya hace meses atrás había visto que el sol peruano valía el triple que la moneda boliviana, ahora con un tipo de cambio coyuntural, no oficial, pero sí el que se tranza principalmente en las fronteras, está valiendo 5 veces más, es decir que, 1 sol peruano vale 5 bolivianos", puntualizó Romero para RED UNO de Bolivia.

En este contexto, es importante destacar que las fluctuaciones en el tipo de cambio tienen un impacto significativo en la economía informal y en la capacidad de compra de los ciudadanos bolivianos que residen en zonas cercanas a la frontera con el Perú. Estas distorsiones cambiarias generan incertidumbre en el comercio informal y en el sector turístico, afectando la estabilidad económica de la región.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.