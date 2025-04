Impuesto predial 2025: ¿La municipalidad puede embargar tu casa por no pagar este tributo en Perú? Conoce lo que puede pasar

El incumplimiento del pago del impuesto predial puede tener consecuencias para los propietarios de inmuebles en Perú. Este impuesto permite financiar los servicios proporcionados por las municipalidades, como el mantenimiento de la infraestructura. El pago debe realizarse anualmente, y en caso de no cumplir, las municipalidades tienen la facultad de tomar medidas para garantizar su cobro.

Al respecto, revisa en esta nota si la municipalidad puede embargar tu casa por no cumplir con el pago de este tributo. En ese sentido, debes saber que si no pagas el impuesto predial dentro del plazo establecido, la municipalidad puede iniciar un proceso administrativo que puede incluir diversas acciones administrativas.

¿La municipalidad puede embargar tu casa si no pagas el impuesto predial?

Si no pagas el impuesto predial, la municipalidad tiene la facultad de iniciar un proceso legal que puede llevar al embargo de tu casa. Aunque no se puede confiscar de manera inmediata, si no se atienden los requerimientos de pago y las notificaciones, se inicia un procedimiento administrativo que podría culminar con la emisión de una ordenanza coactiva.

Esta medida puede resultar en la ejecución de acciones legales para lograr el cobro de la deuda, incluyendo el embargo de la casa. Además, cabe señalar que el embargo de una vivienda es la última medida dentro de un proceso judicial que busca recuperar los montos adeudados por el propietario del inmueble.

Estos debe pasar antes de que la municipalidad embargue tu casa por no pagar el impuesto predial en 2025

En Perú, antes de que la municipalidad proceda al embargo de una casa por no pagar el impuesto predial, debe seguir un proceso legal que incluye varias etapas:

Notificación de deuda: la municipalidad informa al propietario sobre el monto pendiente a través de avisos formales, solicitando el pago correspondiente. Inicio del procedimiento administrativo: si no se realiza el pago, se da inicio a un procedimiento de cobranza administrativa, lo que permite a la municipalidad iniciar acciones para recuperar la deuda. Emisión de resolución coactiva: si el pago sigue sin efectuarse, la administración tributaria municipal emite una ordenanza coactiva, autorizando al ejecutor coactivo a continuar con el proceso de cobro. Medidas de ejecución: se pueden aplicar medidas como el embargo de cuentas bancarias, la retención de ingresos o la intervención de otros bienes del contribuyente para garantizar el pago. Embargo de la casa: si las medidas anteriores no logran recuperar la deuda, la municipalidad puede proceder al embargo del inmueble, lo que incluye la vivienda del contribuyente.

PUEDES VER: La buena noticia para los peruanos que laboran en el sector público respecto al próximo feriado largo este 2025

Embargo de casa por no pagar el impuesto predial, ¿cómo evitarlo?

Para evitar el embargo de tu casa por no pagar el impuesto predial debes cumplir con los plazos establecidos para su pago. Para llevar a cabo este proceso, las municipalidades han implementado alternativas de pago, como plataformas digitales, bancos y agentes autorizados. De esta manera, los contribuyentes tienen múltiples opciones para realizar su pago de manera cómoda y oportuna.

Además, si te enfrentas a dificultades económicas, puedes revisar periódicamente el estado de tus tributos y, en caso de necesitarlo, acercarte a la municipalidad para explorar opciones de fraccionamiento o acuerdos de pago. Las municipalidades permiten pagar el impuesto predial al contado dentro del primer trimestre del año o en cuotas trimestrales. Asimismo, algunos municipios ofrecen descuentos por pronto pago, así como exoneraciones para adultos mayores y personas con bajos ingresos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.