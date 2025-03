Petroperú sobre Unidad Flexicoking de Refinería de Talara: "Viene operando con normalidad"

En respuesta a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara, Petroperú emitió un pronunciamiento para informar que las plantas de proceso y unidades auxiliares vienen operando con normalidad. De esta manera, aseguraron que el abastecimiento de combustibles en todo el país está garantizado.

Respecto al denominado bypass en el equipo Scrubber de la Unidad Flexicoking (FCK), la petrolera estatal detalló que los trabajos realizados se llevaron a cabo en coordinación con el licenciante Exxon Mobil, que hizo llegar recomendaciones técnicas, las cuales ya venían siendo evaluadas y se implementaron.

Además, Petroperú precisó que un incidente ocurrido el 15 de marzo, vinculado al calentador de la FCK durante su puesta en servicio, no está relacionado de ninguna manera con el bypass mencionado. Según el comunicado, este suceso tuvo lugar antes de que la unidad comenzara a recibir carga.

"Actualmente FCK continúa en modo Squat (con coque dentro de los equipos), continuando con la secuencia de puesta en servicios y evaluando los efectos de la ocurrencia sucedida el 15 de marzo. Si bien aún no se ha determinado una falla en dicho equipo (calentador), las acciones operacionales propias de esta secuencia permitirán definir la necesidad de llevar a cabo alguna reparación", agregaron.

Refinería de Talara: optimización operativa

La empresa estatal presidida por Alejandro Narváez ratificó su compromiso con maximizar el rendimiento de la Unidad Flexicoking a través de una cercana coordinación con los especialistas de Exxon Mobil, así como con los integrantes del equipo técnico que participó en el arranque original de la FCK.

"Esto permitirá aprovechar la ventaja operativa que ofrece la Nueva Refinería Talara, que permite procesar tanto crudo liviano como pesado. La elección del crudo responde, como ya se ha comunicado varias veces, estrictamente a criterios de rentabilidad, permitiendo a la refinería ajustarse a las fluctuaciones del mercado y optimizar sus ingresos", explicaron.

Como se recuerda, el gerente general de Petroperú Óscar Vera reveló en la última conferencia de prensa de la entidad que la unidad FCK estuvo en un proceso de "stand by", ya que no tenían carga pesada y decidieron priorizar el procesamiento del crudo liviano. Sin embargo, precisó que no existen desperfectos y que se aprovechó el tiempo para realizar trabajos de limpieza, al igual que mejoras tecnológicas.

"No tenemos nada qué ocultar. Estamos contentos que podamos procesar crudo liviano que da mayor margen de refinación. En el momento en que vengan crudos pesados más baratos, procesaremos", dijo en aquel entonces.