Petroperú sobre unidad FCK de Refinería de Talara: "Ajusta su carga según las condiciones del mercado"

Hace algunos meses, el presidente de Petroperú Alejandro Narváez aseguró que la Nueva Refinería de Talara (NRT) se encontraba en etapa de optimización operativa integrada. Es decir, que todas sus unidades producían combustibles para atender la demanda del mercado nacional. No obstante, la petrolera estatal ha venido recibiendo una serie de cuestionamientos respecto al funcionamiento de la Unidad de Flexicoking (FCK).

Ante esta situación, desde Petroperú aclararon que la NRT "ha sido diseñada para procesar tanto crudos livianos como pesados, ajustando su carga según las condiciones del mercado para maximizar la rentabilidad". En otras palabras, cuando el crudo liviano es más rentable o tiene un precio similar al pesado en el mercado internacional, la empresa prefiere reducir el uso del FCK para que el producto final no suba.

En caso de que el crudo pesado presente un costo significativamente menor, el FCK se activa para aprovechar esta ventaja operativa. Recordemos que esta tecnología de la empresa USA Exxon Mobil permite obtener una producción mayor de combustibles líquidos de alto valor comercial a partir de los residuos del petróleo.

"Gracias a su tecnología avanzada y alta flexibilidad operativa, la NRT puede procesar una amplia variedad de crudos, desde los más pesados, como el ecuatoriano Napo, hasta los más livianos, como el WTI. La elección del crudo responde estrictamente a criterios de rentabilidad, permitiendo a la refinería ajustarse a las fluctuaciones del mercado y optimizar sus ingresos", indicaron.

Refinería de Talara: alta flexibilidad operativa

Durante la última conferencia de prensa que ofreció Petroperú, su gerente general Óscar Vera, reveló que la unidad FCK estuvo en un proceso de "stand by" debido a que no tenían carga pesada y a que priorizaron el procesamiento del crudo liviano. No obstante, dejó en claro que no existen desperfectos y que se aprovechó el tiempo para realizar trabajos de limpieza, así como mejoras tecnológicas.

“¿Qué está pasando? En el mercado, los crudos pesados están costando igual que los livianos, entonces, a nosotros, que buscamos un mayor margen refinero, compramos el crudo que le va a dar una mayor realización, es decir, el que le genera más productos livianos como gasolina, diésel o GLR", enfatizó.

Finalmente, subrayó que la flexibilidad les permite ser más competitivos y explicó que el proceso de arranque la Unidad de Flexicocking puede tomar hasta 10 días, procedimiento que es reportado ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Ministerio de Energía y Minas.

"No tenemos nada qué ocultar. Estamos contentos que podamos procesar crudo liviano que da mayor margen de refinación. En el momento en que vengan crudos pesados más baratos, procesaremos", sentenció.