Siete colegios de esta región en el Perú fueron sancionados con más de S/100.00 por Indecopi: ¿cuáles fueron las razones?

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la entidad encargada de garantizar la competencia leal, proteger los derechos de los consumidores y velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con la propiedad intelectual en Perú. Cumplir con las normativas de Indecopi es esencial para mantener un mercado justo, transparente y seguro tanto para empresas como para consumidores.

Las instituciones educativas no son ajenas a estas normas, ya que Indecopi supervisa que los colegios no impongan cobros adicionales no estipulados ni prácticas abusivas, protegiendo a las familias de tarifas excesivas o engañosas. En caso de que los colegios no cumplan con estas regulaciones, los padres tienen la posibilidad de presentar denuncias para que esta entidad intervenga y aplique sanciones.

¿A qué región pertenecen los colegios sancionados?

Los colegios que fueron sancionados pertenecen a la región de Huánuco. Es en este departamento, que luego de haberse realizado los procesos indagatorios correspondientes, Indecopi aplicó las multas a siete entidades educativas, las cuales de detallan a continuación:

Innova Schools

Institución Educativa Privada Von Neumann de Amarilis

Institución Educativa Integrada Privada San Agustín

Colegio Encinas

Institución Educativa La Divina Misericordia

Institución Educativa Privada La Salle School

Institución Educativa Excelencia San Vicente de la Barquera

Cabe precisar que cada colegio posee una multa por la infracción que habría cometido y los montos a pagar por cada uno de ellos es diferente, las sanciones van desde los 0,5 UIT hasta más de 9 UIT por institución educativa. En total, estos colegios deberán abonar el monto de S/140.223.

¿Por qué fueron multados los colegios?

La Comisión de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Junín sancionó a esos siete colegios de región Huánuco por violar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, imponiendo una multa total de 26.21 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), lo que equivale a S/140.223.

Lo anterior se concretó luego de que la Comisión del Indecopi en Junín decidiera llevar a cabo los procesos sancionadores correspondientes. Luego de las inspecciones, Indecopi concluyó que los centros educativos y algunos de sus promotores habrían empleado prácticas intimidatorias para exigir el pago de las pensiones; solicitaron materiales ajenos a los servicios educativos; no contaban con un órgano encargado de implementar el plan de convivencia ni con un protocolo adecuado para atender casos de violencia escolar, entre otras irregularidades.

De este modo, la Oficina Regional del Indecopi en Huánuco, detectó el incumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor por parte de los colegios, lo que llevó al inicio de los procesos sancionadores correspondientes, resultando en la imposición de las sanciones en primera instancia.

¿Qué funciones cumple Indecopi en Perú?

Indecopi tiene como uno de sus roles principales la protección de los derechos de los consumidores. En el contexto de los colegios, los padres de familia y los estudiantes son los consumidores de los servicios educativos. Esto significa que deben recibir información clara y transparente sobre los costos, condiciones de matrícula, la calidad de la educación y cualquier otro aspecto relevante relacionado con el servicio que están contratando.

De ahí que, el cumplimiento de las normativas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en los colegios es esencial para garantizar la protección de los derechos de los consumidores (padres y estudiantes), la transparencia en las tarifas y condiciones de matrícula, y el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual que afectan los contenidos educativos y las marcas institucionales.

