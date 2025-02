En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, aseguró que si bien el Gobierno tiene como meta inaugurar el 30 de marzo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, de no existir las condiciones de seguridad al 100%, tendrá que postergarse por tercera vez.

"Hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto. Para nosotros es fundamental otorgar a cada uno de los pasajeros del Jorge Chávez y a los trabajadores una seguridad al 100%", manifestó.

El premier detalló que hay un problema con la estación de combustible. A diferencia del actual terminal aéreo Jorge Chavez, donde hay una cisterna que carga gasolina a cada uno de los aviones, el moderno aeropuerto tiene un subsistema subterráneo de mangas. "Esto demanda unas actividades de supervisión y control sumamente específicas. Estas pruebas que tienen que realizarse aún no se hacen en su integridad", enfatizó.

AETAI pide posponer inauguración

Más temprano, Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI (Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional), se mostró a favor de que el nuevo terminal aéreo sea postergado en caso no se garantice la operación integral.

"Sí tendría que postergarse. Una fecha no puedo dar. Lo que está clarísimo es que esto si no está garantizada la operativa en todos los niveles al 100%, va a tener que postergarse. No solo lo hemos dicho nosotros, sino el propio premier. Es decir, si es que no están garantizadas las condiciones operativas de seguridad, el aeropuerto va a tener que postergarse el tiempo que sea hasta subsanar las observaciones que se puedan presentar", advirtió en Canal N.

Gutierrez enfatizó que se trata de una mala planificación, toda vez que desde un inicio, LAP como concesionario anunció que se iba a inaugurar el 18 de diciembre. "Nosotros como industria planteamos que la fecha no era la más correcta. El tiempo nos ha dado la razón. Se postergó el 29 de enero, no han cumplido con la entrega del terminal y así lo ha ratificado el propio Ositran", indicó.

Recordemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, y Lima Airport Partners (LAP) suscribieron un Acta de Acuerdos que ratifica el 30 de marzo como la fecha para el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.