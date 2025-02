Beneficiarios del título de propiedad gratis en Perú podrán vender o transferir su vivienda solo si pasan estos años, vía Cofopri

La compraventa de terrenos en Perú ha cobrado mayor interés debido al crecimiento demográfico y la creciente demanda de viviendas. En este contexto, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) ha establecido regulaciones para limitar la venta inmediata de terrenos con títulos legalizados.

Esta medida tiene como objetivo proteger a los ciudadanos y prevenir el tráfico ilegal de terrenos, una actividad que ha aumentado en los últimos años. Es importante tener en cuenta que, aunque la obtención de un título de propiedad gratuito puede parecer una oportunidad atractiva para vender una vivienda, existen restricciones que deben ser consideradas.

¿Cuántos años deben pasar que se pueda vender o transferir una vivienda, vía Cofopri 2025?

Cofopri ha establecido que aquellos que obtienen un título de propiedad de manera gratuita no podrán transferir o vender el terreno durante un período de cinco años. Esta medida tiene como objetivo principal prevenir la comercialización de terrenos, que es una de las actividades más comunes entre los traficantes de tierras. La Ley N.º 31056, que amplía los plazos de titulación de posesiones informales, incluye esta restricción para proteger a las familias que realmente necesitan estos títulos.

De acuerdo con la normativa establecida por Cofopri y la Ley N.º 31056, se busca evitar la especulación y la comercialización indebida de terrenos, garantizando que las familias que verdaderamente requieren de estos títulos de propiedad puedan acceder a ellos de manera justa y segura.

Cofopri 2025: ¿cuáles son las consecuencias de transferir una propiedad?

En el supuesto de que se identifique que un terreno con título de propiedad es transferido antes de que transcurran los cinco años establecidos, Cofopri cuenta con la facultad de revertir la propiedad a favor del Estado. Esta acción implica que la transferencia será considerada inválida y no podrá ser registrada en el Registro de Predios de la Sunarp. Es relevante señalar que el beneficio de obtener gratuitamente el título de propiedad no estará accesible para aquellas personas que ya posean otro inmueble registrado a su nombre en el territorio nacional.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un título de propiedad que brinda Cofopri?

Para quienes aún no tengan el título de Cofopri, la institución anunció modificaciones en el proceso de titulación, eliminando la exigencia de presentar la constancia de posesión, un requisito que anteriormente era obligatorio. Sin embargo, se mantiene un aspecto fundamental: los postulantes deben demostrar que han ocupado su lote de forma directa, pacífica, continua y pública durante un periodo mínimo de un año antes de la fecha de empadronamiento.

Para completar el trámite, se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y recibos de servicios básicos como luz, agua, cable o teléfono. Además, es necesario aportar documentos que respalden la titularidad, tales como el autovalúo, testamento o contrato de compraventa.