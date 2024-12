El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) emitió una reciente resolución que refuerza su enfoque en la disciplina y la eficiencia en el manejo del gasto público, por lo que implementará diversas medidas de austeridad para su gestión en 2025.

En especial, el anuncio se da dentro de un contexto donde el gobierno peruano volverá a registrar déficit fiscal este año, cuyas estimaciones del BCRP sugieren un posible 3,2%. A continuación, te contamos sobre las acciones que la entidad monetaria llevará a cabo el próximo año.

¿Cuáles son las medidas de austeridad del BCRP para bajar el gasto en su gestión?

El BCRP ha dado a conocer las nuevas medidas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, mediante la Resolución de Directorio Nº 0065-2024-BCRP-N. Estas son las acciones que tomará la entidad monetaria.

Limite para el Cuadro de Asignación de Personal

Se establece un límite de 961 plazas para el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) que deberá cumplirse al finalizar 2025. Esta normativa contempla también la reposición de las plazas que queden vacantes debido a jubilaciones.

Transparencia en la contratación de personal

Se subraya la importancia de la transparencia en la contratación de personal a través de concursos públicos, que abarcan también los procesos de selección para los Cursos de Extensión Universitaria (CEU) en Economía y Finanzas.

Límites a las contrataciones por locación de servicios

Se restringen las contrataciones por locación de servicios, lo que ajusta estos límites a las remuneraciones correspondientes a los cargos gerenciales.

Control de los viajes laborales

En lo que respecta a los viajes autorizados, se priorizará la categoría económica, excepto en circunstancias específicas reguladas para el sector público.

Asimismo, en la adquisición de insumos para la fabricación de monedas, las decisiones sobre materiales deberán basarse en criterios de costo y seguridad de abastecimiento. Incluso, se prohibirá la asignación de recursos para publicidad, a excepción de aquellos casos que estén relacionados con obligaciones legales y funciones esenciales de la institución

El BCRP estima que el Perú será la economía con el mayor crecimiento en 2025

La entidad presidida por Julio Velarde revisó sus proyecciones económicas para 2025, por lo que destaca que el Perú es la economía con mayor potencial de crecimiento en Latinoamérica. Según el Reporte de Inflación, se anticipa que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional experimentará un incremento del 3,0%, que será superior en comparación con las tasas de Chile, Colombia y México.

El sector pesquero se posicionará como un actor clave en el crecimiento económico, con una proyección de incremento del 25,3%. Este avance se atribuye a condiciones oceanográficas favorables y a un aumento en la captura de especies esenciales.

Asimismo, la construcción se perfila como un motor significativo, con un crecimiento estimado del 3,5%, impulsado por el progreso en proyectos de infraestructura tanto pública como privada. En contraste, la minería metálica experimentará una expansión más moderada, con un aumento proyectado del 1,8%.

Julio Velarde advierte que las criptomonedas son un "activo riesgoso"

El presidente del BCRP brindó declaraciones sobre el funcionamiento de las criptomonedas durante el reporte de inflación. En su intervención, resaltó la divergencia de las criptodivisas respecto al sistema convencional de emisión monetaria.

La afirmación más destacada fue que "la criptomoneda no es una moneda, es un activo riesgoso". Asimismo, se subrayó el considerable impacto ambiental que genera, dado el elevado consumo energético que requieren sus usuarios, al tratarse de un activo digital. No obstante, Velarde admitió que no es posible prohibir el uso de las criptomonedas.