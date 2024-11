Indecopi multa a Financiera OH con más de S/17.000 por vulnerar derechos de consumidora

La Oficina Regional del Indecopi en Lambayeque ratificó una multa de 3,49 UIT, equivalente a S/17.973, contra Financiera OH S.A. por violar el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La sanción fue impuesta luego de que se confirmara que la entidad financiera emitió una tarjeta de crédito a nombre de una consumidora sin su solicitud ni autorización. Además, se realizaron operaciones no reconocidas por la afectada, sin que la financiera tomara las medidas de seguridad adecuadas.

Cabe señalar que Financiera OH S.A. continúa registrando pérdidas, cerrando el tercer trimestre de 2024 con un saldo negativo de -S/ 40 millones 812.671,50. No obstante, este resultado refleja una mejora respecto al mes de agosto, en el cual las pérdidas fueron más elevadas.

Utilidades de las financiera al cierre de agosto 2024. Foto: captura de pantalla/Equilibrium

Sanciones impuestas a Financiera OH

Según la Resolución Final Nº 0325-2024/INDECOPI-LAM, Financiera OH infringió el artículo 19° del mencionado Código, que obliga a los proveedores a garantizar la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen. En este caso, la financiera no cumplió con dicha obligación al emitir una tarjeta de crédito sin el consentimiento de la denunciante y permitir que se realizaran transacciones no autorizadas, lo que constituye una clara vulneración de los derechos del consumidor.

Como medida correctiva, el Indecopi ordenó la anulación de la tarjeta de crédito emitida sin autorización y la devolución de todas las operaciones realizadas con la misma, junto con los intereses y comisiones generados. La decisión de la Oficina Regional de Lambayeque confirma la resolución de primera instancia emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS).

Indecopi sanciona a Financiera OH. Foto: captura de pantalla

¿Qué es Financiera OH?

Financiera OH S.A. es una entidad financiera peruana que forma parte del Grupo Intercorp y se especializa en ofrecer productos de crédito y financiamiento, como préstamos personales y tarjetas de crédito. Su principal objetivo es atender a personas que buscan opciones de crédito accesibles, generalmente a través de alianzas con tiendas de retail del mismo grupo, como Oechsle y Promart. Esto permite a los clientes acceder a beneficios exclusivos, promociones y opciones de financiamiento en las tiendas asociadas.