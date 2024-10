En el actual panorama financiero, los ciudadanos peruanos afiliados al Banco de la Nación (BN) requieren enviar montos significativos a diversas cuentas interbancarias. Esta situación se ha vuelto común, ya que muchos requieren realizar pagos, transferencias o remesas de manera ágil y segura. En ese sentido, la capacidad de realizar estos envíos se ha convertido en un aspecto crucial para la gestión de sus finanzas personales

Uno de los elementos más importantes en este proceso es el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), un número de 20 dígitos que permite identificar de forma rápida y segura las cuentas de ahorros o corrientes. Este código es esencial para realizar transferencias a través de diversos canales, como la aplicación móvil, la banca por internet o Multired Virtual.

¿Cómo saber mi CCI del Banco de la Nación?

El Banco de la Nación tiene implementado una solución práctica para que sus clientes puedan consultar su Código de Cuenta Interbancario (CCI) de manera sencilla. A través de su aplicación móvil, disponible en plataformas como App Store, Google Play y AppGallery, los usuarios pueden acceder a la información de sus cuentas de forma similar a la Multired Virtual.

El código CCI cuenta con 20 dígitos. Foto: Andina

Consulta tu CCI de Banco de la Nación online

Puedes ver tu CCI del Banco de la Nación mediante la plataforma oficial de esta institución financiera, debes tener tu número de cuenta a la mano.

Paso a paso para ver tu CCI del Banco de la Nación online

Ingresa a la plataforma Banca por Internet del Banco de la Nación.

Elige tu tipo de cuenta.

Escribe tu número de cuenta.

Ingresa el texto que te aparece en la imagen.

Haz clic en Aceptar.

Ingresa a Consulta de código de cuenta interbancario CCI del Banco de la Nación.

del Banco de la Nación. Selecciona el tipo de cuenta que tengas: ahorros o corriente

Escribe nuevamente tu número de cuenta.

Dar clic sobre aceptar. Automáticamente visualizarás tu CCI.

Consulta tu CCI de Banco de la Nación en MultiRed Virtual

Podrás manejar tu cuenta en el Banco de la Nación desde tu computadora, tablet o celular (smartphone) utilizando el sistema MultiRed Virtual, la banca por internet del banco, que te permite realizar operaciones en línea.

A través de la MultiRed Virtual podrás realizar consulta de saldos y movimientos de Cuentas Ctes. M.N y M.E, consulta de código de cuenta interbancario CCI M.N y M.E, consulta anual de ITF M.N y M.E y consulta de estados de cuenta.

Paso a paso para ver tu CCI del Banco de la Nación en MultiRed Virtual

Ingresa a la plataforma de MultiRed Virtual.

Escribe tu número de cuenta.

Coloca tu tipo y número de documento.

Ingresa tu clave usando el teclado virtual.

Ingresa el texto de la imagen.

Haz clic en Ingresar.

Luego, selecciona en el menú la opción Inicio.

Después en la cuenta elegida despliegue la opción Detalles.

Finalmente, elige la opción CCI.

El código CCI facilita una transferencia interbancaria. Foto: Andina

¿Qué es el CCI?

El Código de Cuenta Interbancario (CCI) es un elemento clave en el sistema financiero del Perú. Este código, compuesto por 20 dígitos, permite a los bancos identificar de manera única cada cuenta, ya sea corriente o de ahorros, facilitando así las transferencias interbancarias. Su uso es esencial para asegurar que las operaciones se realicen de forma correcta y segura.

Cada cuenta bancaria en el país cuenta con un CCI específico, lo que evita confusiones y errores en las transacciones. Al realizar una transferencia, es crucial ingresar el CCI correcto para garantizar que los fondos lleguen a la cuenta deseada.

¿Cuál es el horario de atención de MultiRed Virtual?

Para consultas de saldos, movimientos, bloqueo de tarjeta, pago de servicios y emisión de giros el servicio está disponible las 24 horas los 7 días de la semana, a excepción de la Consulta de Saldo de Préstamo MultiRed, cuyo horario es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 8.00 p. m. y sábados y domingos de 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

Asimismo, para transferencias interbancarias diferidas y pago de tarjetas de crédito de otros bancos diferidos, el servicio está disponible de lunes a domingo de 8.30 a. m. a 8.00 p. m. Mientras que para transferencias mismo banco, el servicio está disponible de lunes a domingo de 8.30 a. m. a 8.30 p. m.