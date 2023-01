Repsol gana apelación contra el OEFA y se libera de millonaria multa

Este domingo 15 de enero se cumple un año del desastre ecológico más grande que ha afectado al mar peruano, debido al derrame de más 11.000 barriles de petróleo. Sin embargo, lejos de hacer efectivas las sanciones contra la responsable, la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol se ha liberado de una millonaria multa, de acuerdo a un documento al que este diario tuvo acceso.

En julio de 2022, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso la primera multa a Repsol por 1.087 UIT, que equivalen S/5 millones 004.491, ya que encontró responsabilidad administrativa de su parte por no identificar las zonas afectadas por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

En respuesta, la empresa apeló la sanción, cuestión que quedó a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental, también de la OEFA. De acuerdo a la Resolución N.º 003-2023-OEFA/TFA-SE, el ente declaró nula la Resolución Directoral N.º 1017-2022- OEFA/DFAI, a través de la cual se sancionó a la firma al haberse “vulnerado el principio del debido procedimiento y el deber de motivación”. Además, se señaló que corresponde retrotraer el procedimiento administrativo sancionador “hasta el momento en el que el vicio se produjo”.

Con relación a la vulneración del principio de debido procedimiento, la empresa sostuvo que OEFA no cumplió con remitir dos informes de supervisión. “Si es que ha habido un error o negligencia de parte de la Dirección de Fiscalización [de OEFA] habría que ver cuál fue el argumento de la Dirección en la resolución de primera instancia”, señalan fuentes consultadas por este medio. Se debe tener en cuenta que OEFA maneja un sistema electrónico donde queda registro del ingreso de cada documento, por lo que verificar si estos informes no se entregaron oportunamente no es una tarea compleja.

De esta manera, los afectados, entre los que se encuentran miles de familias, cientos de animales, 2 áreas naturales protegidas y más de 20 playas, perdieron su primera batalla.

Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental

Evidente conflicto de interés

¿Cómo la empresa que más prejuicio le ha causado al mar peruano se ha liberado una multa millonaria? Esta es una pregunta válida, ya que se debe recordar que la compañía tiene ahora 5 sanciones económicas en el marco de los 7 procedimientos administrativos sancionadores iniciados por OEFA. De los mencionados, 2 se encuentran impugnados ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental y los otros 3 se hallan en plazo legal para presentar recurso de impugnación, los cuales vencen este mes.

Por ello, llama la atención que la secretaria técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental, Angélica María García Gilio, sea la esposa de Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Refinería La Pampilla, de acuerdo a la declaración jurada presentada por García en abril de 2021, cuando asume este cargo.

Dicho ente cumple un rol fundamental, puesto que entre las funciones que tiene está la de proporcionar a los vocales —quienes admiten o rechazan las apelaciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental— asesoría técnica especializada a través de un equipo de profesionales multidisciplinario, según el Reglamento Interno de este tribunal.

“La secretaria técnica es la que proyecta las resoluciones de sanción, es la asesora legal, elabora las resoluciones y las expone ante el tribunal para su aprobación o eventual observación”, precisan fuentes especializadas. Por lo tanto, García —al tener una relación personal con un trabajador de la empresa Repsol— debió abstenerse, hecho que no ocurrió en todo el proceso de la primera resolución de apelación que le ha sido favorable a la empresa.