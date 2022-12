CGTP reitera movilización para este jueves 15 de diciembre en demanda de adelanto de elecciones

Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), confirmó la movilización convocada para este jueves 15 de diciembre en demanda de un inmediato adelanto de elecciones generales, tras la caída del exmandatario Pedro Castillo.

Luego de reunirse con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, el dirigente manifestó que el nuevo Ejecutivo debe extender “gestos” para amainar los ánimos de la población en el interior del país, en lugar de solo aplazar los comicios para el año 2024.

“Lo que ella ha anunciado ha enervado más el pulso de la población, en la Comisión de Constitución ya hay un dictamen de reforma política para adelanto de elecciones en abril del 2023, entonces la presidenta está peor que los congresistas”, dijo para La República.

Asimismo, consideró que la presidenta Boluarte debe ser enfática para aclarar, ante la opinión pública, que su gobierno es únicamente de “transición”, sobre todo si busca desprenderse de la misma clase política que llevó al país a este escenario.

“Esta crisis la ha generado la crisis política, sobre todo los que están en la representación del Congreso. (...) Ella tiene que declarar que es un gobierno de transición y convocar al Consejo de Estado, así como a todas las organizaciones políticas y sociales, para tomar acuerdo sobre este adelanto de elecciones”, respaldó Villanueva.

CGTP: respaldo a Impulso Perú y nuevo MTPE

De otro lado, Villanueva indicó que el plan de Impulso Perú fomentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe ser prioritario para el nuevo gobierno, en aras de reactivar los motores productivos del país.

“En este breve plazo que le toca a ella dirigir al país, tiene que llevar adelante algunas medidas, como es la reactivación económica para generar empleo. Le hemos dicho que ese plan Impulso Perú que impulsó el exministro Kurt Burneo debe seguir, porque el empleo debe garantizarse, pero un empleo con derechos”, refirió.

En este sentido, el presidente de la CGTP aseveró que la presidenta Dina Boluarte debe nombrar a un ministro de Trabajo —la cartera del MTPE sigue acéfala hasta el momento— que no lleve como política una mayor flexibilización de los derechos laborales.

“En el Perú no podemos soportar más flexibilidad de lo que ya hay. Se ha implementado una desregularización laboral en beneficio del sector empresarial, así que le hemos dicho a la presidenta que no queremos más ministros ‘flexibilizadores’, sino uno que no incline la balanza ni a favor de empresarios ni trabajadores, pero que a estos últimos restituyan sus derechos”, manifestó.

Por ello, indicó que quien asuma el despacho del exministro Alejandro Salas deberá defender los dispositivos publicados con el objetivo de combatir la precarización laboral, referidos a la tercerización de servicios y las relaciones colectivas.

“No se debe afectar el reglamento de tercerización del DS 001-2022-TR, emitido por el anterior gobierno. Asimismo, el DS 00-14-2022 de relaciones colectivas debe seguir en pie, porque lo único que hace es levantar las observaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT del año 1993, que hasta ahora recién se ha atendido”, explicó Villanueva.