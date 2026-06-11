Hace 20 años los pescadores encontraron al mamífero más longevo del mundo con un arpón de 100 años de antiguedad aún en su interior

Las ballenas se encuentran entre los mamíferos más longevos, ya que varios miembros de distintas especies han vivido más de 100 años. Foto: Wikimedia

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En 2007, balleneros en Alaska revelaron una historia oculta durante más de un siglo. Dentro de una ballena boreal (Balaena mysticetus), los pescadores encontraron fragmentos de un antiguo arpón incrustados en su cuerpo. El descubrimiento llamó la atención de biólogos e historiadores porque el arma de caza no pertenecía a la época moderna.

Tras examinarla, los expertos concluyeron que se trataba de un arpón explosivo utilizado por la industria ballenera entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. La presencia de ese objeto dentro del animal indicaba que el mamífero había sobrevivido durante más de 100 años después de recibir el impacto.

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Un arpón del siglo XIX dentro de una ballena boreal

La evidencia apareció durante una caza autorizada para comunidades indígenas del norte de Alaska, que usan esta especie como fuente vital de alimento desde hace milenios. Según informó The New York Times, un biólogo detectó los restos metálicos mientras examinaba la carcasa y decidió enviarlos al historiador John Bockstoce, especialista del Museo Ballenero de New Bedford, en Massachusetts.

El análisis permitió identificar el objeto como una lanza explosiva patentada, un tipo de arma ampliamente utilizada cuando New Bedford era considerada la capital mundial de la caza de ballenas. Sus características permitieron fechar su fabricación entre 1885 y 1895. A partir de esa referencia temporal, los investigadores calcularon que el cetáceo tenía al menos 115 años al momento de su captura, aunque su edad real pudo ser mucho mayor debido a que ya era un ejemplar desarrollado cuando recibió el impacto.

La historia de esta especie también refleja los efectos de la explotación comercial. Durante décadas, las poblaciones de ballena boreal sufrieron una fuerte disminución y llegaron a reducirse a menos de 3.000 individuos. Tras el fin de la caza industrial en 1921, sus números comenzaron a recuperarse hasta alcanzar estimaciones de entre 10.000 y 23.000 ejemplares.

¿Cómo la ballena boreal puede vivir más de 200 años?

El arpón centenario aportó una evidencia excepcional, pero no constituye la única herramienta para determinar la edad de estos gigantes marinos. Los científicos también recurren al estudio del cristalino de los ojos, donde una molécula llamada ácido aspártico cambia de estructura a medida que transcurren los años.

La proporción entre las distintas formas de esta sustancia permite calcular la edad de un animal con notable precisión. El investigador Ariel Zeleznikow-Johnston explicó que las crías nacen con una composición casi completamente uniforme y que, con el paso del tiempo, esa distribución se equilibra gradualmente. Gracias a este método, diversos estudios concluyeron que algunas ballenas boreales pueden superar los 200 años de vida, una característica que las convierte en el mamífero más longevo conocido.