Exportaciones peruanas habrían caído 0,7% en marzo, según la CCL

Las exportaciones peruanas en el mes de marzo habrían alcanzado los US$ 4.420 millones, lo que representa una caída interanual de 0,7%, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

De acuerdo con el Idexcam, durante el tercer mes del año, China se mantuvo como el principal destino de los envíos nacionales con un acumulado de US$ 1.213 millones, cifra que significó un descenso de 25,4% en relación a lo obtenido en el mismo mes del año previo.

“Este resultado negativo podría explicarse por las medidas de confinamiento y restricciones en determinadas ciudades a causa de nuevos brotes de la COVID-19, las cuales paralizan la actividad económica, entre ellas la industrial y manufacturera; por lo tanto, disminuye la demanda de materias primas o insumos intermedios importados”, sostuvo Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

Entre los principales destinos también se encuentran Estados Unidos con US$ 632 millones, monto que representó un incremento de 71%; Corea del Sur, US$ 365 millones (+51,4%); Japón, US$ 210 millones (-15,9%); Suiza, US$ 186 millones (+26,6%); Emiratos Árabes Unidos, US$ 177 millones (+215%); Canadá, US$ 172 millones (-24,9%); Países Bajos, US$ 148 millones (+1%); Reino Unido, US$ 132 millones (+419,9%); y Chile, US$ 130 millones (-2,1%).

Principales productos exportados

Entre los principales productos exportados en marzo, la Cámara de Comercio de Lima destacó los despachos de cobre que sumaron 323.759 toneladas (-47,6%) por un valor de US$ 692 millones (-50,1%); las barras de oro, 33 toneladas (+4,5%) por US$ 626 millones (+5%); el gas natural licuado, 344.864 toneladas (-0,05%) por US$ 537 toneladas (+710,7%); y la harina de pescado, 174.177 toneladas (+35,2%) por US$ 280 millones (+50,7%).

En los envíos también se encuentran los cátodos de cobre refinado, con 13.326 toneladas (-34,9%) por US$ 136 millones (-24,2%); estaño sin alear, 1.779 toneladas (-0,3%) por US$ 81 millones (58,3%); los minerales de plata, 40.342 toneladas (+21,6%) por US$ 78 millones (-16,9%).

Así como las paltas frescas, 33.605 toneladas (-1,2%) por US$ 72 millones (-14,3%); el café sin tostar y sin descafeinar, 14.193 toneladas (+297,5%) por US$ 65 millones (+635,7%).