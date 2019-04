Exportaciones se redujeron en 5,2% en primer bimestre del año

El primer bimestre del año no ha sido muy bueno para las exportaciones peruanas, ya que la Asociación de Exportadores (ADEX) indicó que cerraron en US$ 7.159 millones 557 mil, un 5,2% menos en comparación con el mismo periodo del 2018, donde sumó US$ 7.552 millones 674 mil, esto a causa de los factores estacionales que se espera sean superados en el corto plazo.

“Las exportaciones no empezaron el año de la mejor manera. En enero cayeron en -4,6% y en febrero -5,8% debido a algunos factores estacionales, pero no debemos apresurar conclusiones respecto a todo el año”, señaló Alfonso Velásquez Tuesta, presidente del gremio.

Además, indicó que los empresarios están innovando para que se pueda diversificar la oferta exportable peruana y los mercados y explicó que en el segundo semestre del año se logran ver los resultados de las agroexportaciones, ya que es la temporada alta de algunos productos.

En cuanto a los despachos tradicionales, señaló que se llegó a los US$ 4.974 millones 545 mil, teniendo una representatividad del 69,4% del total en el primer bimestre del año, sufriendo una contracción de -8,3%.

Por otro lado, las exportaciones no tradicionales sumaron 2 mil 185 millones de dólares, 2,8% más en comparación con el mismo periodo del 2018. ❖

CLAVES